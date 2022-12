L'italià Francesco Giorgi, assistent parlamentari i company sentimental de l'exvicepresidenta de l'Eurocambra Eva Kaili, ha confessat la seva implicació en la trama de suborns al Parlament Europeu (PE) portats a terme per Qatar i el Marroc, i ha assenyalat alguns implicats, segons informa aquest dijous el diari belga 'Le Soir'. Giorgi, de 35 anys i pare d'una nena de dos anys amb Kaili, de 44, va admetre la seva culpabilitat davant la policia i davant el jutge d'instrucció en els interrogatoris a què ha sigut sotmès per les autoritats belgues en l'escàndol fa poc menys d'una setmana.

L'assistent parlamentari, a qui el jutge va decidir aquest dimecres mantenir en presó preventiva, ha assenyalat com a cervell de la trama l'exeuroparlamentari italià Pier Antonio Panzieri, a qui la policia va decomissar 700.000 euros al seu domicili i qui també està imputat i es troba en presó provisional. La dona i la filla de Panzieri han sigut detingudes a Itàlia i Bèlgica ha sol·licitat la seva entrega.

El jove italià ha inculpat, a més, dos eurodiputats socialdemòcrates més: el belga Marc Tarabella, el domicili del qual ja havia sigut registrat per les autoritats en el marc de la investigació, però qui es trobava en llibertat; i l'italià Andrea Cozzolino, per a qui Giorgi treballava com a assistent.

Bosses de diners

Kaili, per la seva banda, es troba en presó provisional i té fixada la seva vista davant el jutge el pròxim dia 22, després de no haver pogut comparèixer aquest dimecres per una vaga de funcionaris. En els registres, la policia va trobar centenars de milers d'euros en metàl·lic al domicili de Kaili i Giorgi, amb qui manté una relació des de fa cinc anys.

Els agents també van sorprendre el pare de Kaili sortint d'un hotel de Brussel·les amb bosses de diners, circumstància que els va permetre actuar malgrat la immunitat parlamentària de la política grega, a l'entendre que estava cometent un delicte flagrant.

'Le Soir', diari que juntament amb 'Kanack' va donar la primícia de l'escàndol, afegeix que Giorgi no va imputar l'europarlamentària belga Maria Arena, a qui no ha arribat per ara l'operació policial, però que ha fet públic que un dels seus assistents a l'Eurocambra també està inculpat en la trama.

Les noves dades revelades per aquest diari apunten cada vegada amb més força el Marroc, no només a Qatar, com a origen dels suborns. Assenyala en concret l'ambaixador del Marroc a Polònia, Abderrahim Atmoun, i dos agents del servei secret marroquí als quals no identifica.