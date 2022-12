La comissió de l'assalt al Capitoli ha demanat de manera unànime, i després de divuit mesos d'investigacions, processar l'expresident dels Estats Units Donad Trump per incitació a la insurrecció, conspiració per emetre fals testimoni i per defraudar els EUA i per obstrucció d'un procediment oficial del Congrés. D'aquesta manera, la comissió considera responsable l'ex mandatari de l'assalt a la cambra nord-americana que va tenir lloc el 6 de gener del 2021. L'últim dels quatre delictes fa referència a la votació que havia de corroborar el triomf de Joe Biden, que es va interrompre per la irrupció tumultuosa de centenars de partidaris de Trump disconformes amb els resultats electorals.

El comitè que ha investigat els fets durant l'últim any i mig, format per set diputats demòcrates i dos republicans, ha demanat al Departament de Justícia que actuï contra Trump i contra alguns dels seus principals col·laboradors. És la primera vegada a la història dels EUA que el Congrés fa una recomanació d'aquest tipus contra un expresident.