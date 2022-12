L'alcalde de Kíiv ha anunciat aquesta matinada de dilluns que s'han produït diverses explosions en dos districtes de la capital, Solomianski i Shevchenkiviski. L'Administració Militar ha indicat que 15 drons d'un total de 20 operats per l'Exèrcit de Rússia han estat interceptats i abatuts. Els altres cinc han provocat danys en infraestructures del país.

"Desafortunadament, hi ha hagut un impacte en una infraestructura crítica. Els servicis d'emergència estan reparant les conseqüències. S'està aclarint la informació sobre les víctimes i la destrucció", ha explicat el cap de l'Administració Civil-Militar de Kíiv, Serhii Popko.

A més, alguns edificis civils també han resultat danyats i, de moment, s'han notificat que almenys dues persones han necessitat ser ateses pels serveis mèdics, ha assenyalat el portaveu de les autoritats locals, Oleksiy Kuleba.

Atac a la regió de Mikolaiv

Aquesta mateixa nit, altres les tropes russes han atacat, presumptament amb drons iranians, la regió de Mikolaiv, mentre que divendres passat van danyar prop d'una desena d'instal·lacions energètiques, segons ha informat l'agència ucraïnesa de notícies UNIAN.

Per la seva banda, la Força Aèria ucraïnesa ha assegurat que en total han sigut derrocats més de 30 drons durant la nit del 18 al 19 de desembre. "Les forces d'ocupació russes han atacat Ucraïna amb drons de fabricació iraniana 'Shahed-136' i 'Shahed-131", ha denunciat.

Així, ha indicat que alguns dels atacs han sigut executats des de la costa oriental del mar d'Azov i s'ha recalcat que "la Força Aèria, en cooperació amb altres components de les Forces de Defensa d'Ucraïna, han destruït 30 'Shahed' dels ocupants russos".

"Unitats de forces anti míssils aeris, avions de combat i grups de foc mòbil estan involucrats en la destrucció d'objectius aeris", han subratllat.

Ucraïna ha denunciat en diverses ocasions l'ús de drons de fabricació iraniana en el marc de la invasió, si bé el Govern iranià va recalcar la setmana passada que Kíiv no ha presentat proves per donar suport a aquestes afirmacions, després de l'inici de contactes sobre aquest tema per a abordar la situació.

Els Estats Units també han denunciat que Rússia va comprar centenars de drons iranians per utilitzar a la guerra, si bé posteriorment tant mitjans de comunicació com les autoritats ucraïneses han detallat que la majoria de les parts amb que s'han elaborat aquest tipus d'armes són de fabricació europea i nord-americana.