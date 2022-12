La justícia belga ha decidit mantenir l'eurodiputada grega Eva Kaili alemenys un mes més a la presó de manera preventiva. Després que la vicepresidenta de l'Eurocambra destituïda hagi comparegut aquest dijous al matí davant el tribunal de primera instància de Brussel·les per primer cop des de la seva detenció per la trama pels suposats suborns de Qatar i Marroc, el tribunal ha decidit, com ja ha fet amb dos imputats més, mantenir-la a la presó. Tanmateix, l'eurodiputada grega pot apel·lar la decisió en les pròximes 24 hores. Si ho fa, compareixerà de nou davant la justícia en els pròxims 15 dies. La defensa de Kaili ha defensat la seva innocència davant el tribunal i havia demanat que l'alliberessin sota vigilància electrònica.

Després que compareguessin la setmana passada, el tribunal també va decidir mantenir a la presó de manera preventiva la parella de Kaili, Francesco Giorgi, i l'exeurodiputat italià Pier Antonio Panzeri. En canvi, el tribunal va alliberar sota vigilància el secretari general de l'ONG No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca.