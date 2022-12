El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) rebutja que els ciutadans puguin exigir indemnitzacions als estats per incomplir els límits de contaminació. En una sentència publicada aquest dijous, el tribunal amb seu a Luxemburg apunta que les obligacions derivades de les directives sobre qualitat de l'aire no donen "drets individuals als particulars" per demanar una reparació a un estat i que aquestes normes persegueixen un "objectiu general de protecció de la salut humana i mediambiental". Ara bé, el tribunal sí subratlla que s'ha de permetre als ciutadans "exigir responsabilitats" als estats i que els tribunals estatals poden "dictar ordres acompanyades de multes coercitives" per fer complir els límits de contaminació.

La sentència respon al cas d'un ciutadà que viu a París que considera que l'estat francès no ha fet suficient perquè no se superin els límits de contaminació. Havia reclamat una indemnització de 21 milions d'euros per l'empitjorament de la seva salut, que atribueix a la pol·lució de l'àrea on viu.