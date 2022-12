El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha afirmat en un discurs històric davant el Congrés dels Estats Units (EUA) que "Ucraïna no es rendirà mai" tot i les accions de les tropes russes al seu territori.

Zelenski, que ha pronunciat un discurs en anglès de gairebé mitja hora davant els congressistes nord-americans, ha remarcat que el seu exèrcit aconseguirà una "victòria absoluta", i ha assenyalat que l'ajut econòmic i militar de Washington és "una inversió en seguretat global".

"Contra tot pronòstic i escenaris pessimistes, Ucraïna no ha caigut. Ucraïna està viva", ha afirmat el dirigent ucraïnès a l'inici del seu discurs, en el qual ha indicat que "els ucraïnesos no tenen por, ni el món n'hauria de tenir".

Així, ha assenyalat que Ucraïna mostra una "valentia que inspira el món sencer", mentre que els EUA "han unit la comunitat internacional per protegir la llibertat i el dret internacional". A més a més, ha incidit que "Europa ara és més forta i independent que mai".

Ha afirmat que "els russos només tindran l'oportunitat de ser lliures quan guanyin el Kremlin". Així mateix ha assegurat que "cal prendre les mesures que calgui" per assegurar que els països que formen part "del sud global" també es posicionin en aquest sentit.

"Cal guanyar Rússia al camp de batalla. Però aquesta batalla no només es limita al territori, en una part d'Europa. La nostra batalla no és només per la vida, la llibertat o la seguretat dels ucraïnesos o qualsevol altre país que Rússia provi de conquerir. Aquest problema definirà en quin món viuran els nostres fills i nets", ha denunciat.

"Des dels Estats Units fins a la Xina, des d'Europa fins a l'Amèrica Llatina i des de tots els països fins a Austràlia, el món està massa interconnectat i interdependent com per permetre que algú es quedi al marge i alhora se senti segur quan continua una batalla així", ha declarat.

En aquest sentit, Zelenski ha destacat que Kíiv i Washington "són aliats en aquesta batalla", ja que l'any vinent "serà un punt d'inflexió" per garantir "el futur de la llibertat comuna", gràcies al coratge ucraïnès i la determinació nord-americana.