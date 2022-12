Les fortes nevades que afecten el Japó des del 17 de desembre han provocat la mort d'almenys vuit persones i 45 ferits a tot el país, segons l'Agència de Gestió d'Incendis i Catàstrofes del Ministeri d'Interior i Comunicacions.

El temporal ha colpejat principalment les costes del Mar del Japó, però també regions on no són habituals les nevades, com les ribes de l'Oceà Pacífic de l'illa de Shikoku.

El 20 de desembre, una noia de 20 anys va ser trobada morta en un cotxe enterrat per la neu a la ciutat de Kashiwazaki, a la prefectura de Nigata. A més, a les ciutats de Nagaoka, Kashiwazaki i Ojiya, ancians de més de 80 anys van morir mentre retiraven la neu de les teulades.

Entre les 45 persones afectades a sis prefectures, 19 van resultar greument ferides per fractures òssies durant els treballs de retirada de la neu o per accidents en escales.

A més, a causa del temporal extrem, centenars de vehicles van quedar atrapats en una de les principals autopistes que travessa la ciutat de Kashiwazaki aquest dimarts, on les retencions van arribar a afectar fins a a 800 vehicles, que van quedar embussats en un tram de carretera d'uns 30 quilòmetres.

Aquest mateix dia, també hi va haver talls d'electricitat en almenys 20.000 habitatges de Nigata a causa del fred hivernal. Les autoritats han instat la població a adoptar mesures de precaució i evitar problemes a les carreteres.