L’arribada de l’’Elliot’, la ferotge tempesta hivernal que assola els Estats Units des de fa uns quants dies, ha provocat la mort d’almenys 57 persones i «està lluny d’acabar», han advertit les autoritats. «És massa aviat per dir que s’ha acabat», ha afirmat la governadora de Nova York, Kathy Hochul, durant una conferència a Buffalo, la seva ciutat natal. Les autoritats han confirmat que es preveu que cauran 30 centímetres més de neu. «És clarament la tempesta de neu del segle», ha assenyalat Hochul, que ha afegit: «Tot i que la intensitat ja no és la dels últims dies, encara és perillós».

La governadora ha conversat posteriorment amb el president Joe Biden, que ha ofert «tota la força del Govern federal» per recolzar l’estat de Nova York. Biden també ha aprovat una declaració d’emergència per a l’estat, ha indicat la Casa Blanca. La regió oest de l’estat de Nova York, fronterera amb el Canadà acostumada al fred gèlid i a les intenses nevades, està sepultada sota una capa de neu, i suporta temperatures polars des de la setmana passada. Les ràfegues de neu, vents huracanats i temperatures sota zero ha obligat a cancel·lar més de 15.000 vols nord-americans els últims dies, gairebé 4.000 aquest dilluns.

El nombre de morts al comtat d’Erie aquest diumenge era de 13, però des d’aleshores els serveis locals han confirmat la mort de 14 persones més, cosa que eleva a 27 els morts per la tempesta, ha informat Mark Poloncarz, responsable d’aquest comtat. «Algunes persones han sigut trobades mortes als seus cotxes, i d’altres han mort d’una aturada cardíaca al mirar de netejar la neu mentre les temperatures encara són baixes», ha confirmat Poloncarz, i ha afegit: «Es preveu trobar més víctimes». A Ohio, els accidents de trànsit relacionats amb la borrasca han acabat amb la vida de nou persones, ha confirmat la patrulla de camins de l’estat.

«Esgarrifós»

Els carrers de Buffalo, al comtat d’Erie, encara estan bloquejats en gran part a causa de la impressionant quantitat de neu. «Sisplau, llevat que formin part dels serveis d’emergència, no condueixin», ha demanat Poloncarz, que ha assenyalat que els morts per la tempesta a Erie segurament superaran els de la borrasca de Buffalo de 1977, quan gairebé 30 persones van morir.

Membres de la Guàrdia Nacional i altres socorristes ja han rescatat centenars de persones de cotxes coberts de neu i cases sense electricitat, però les autoritats han assenyalat que hi continua havent gent atrapada. «És esgarrifós rebre trucades de famílies amb nens que diuen que estan congelats», ha dit el xèrif del comtat d’Erie, John Garcia. L’electricitat s’ha restablert en unes 13.000 llars en les últimes 24 hores, però «més de 12.000 continuen sense servei», ha assenyalat Poloncarz. Aquest dissabte, els talls d’energia arreu del país afectaven gairebé 1,7 milions de llars, segons el lloc especialitzat poweroutage.us.

Vents polars

Des de la setmana passada, els Estats Units es veuen assolats per aquesta tempesta de forta intensitat, amb uns vents polars que han provocat fortes nevades, especialment a la regió dels Grans Llacs. Durant el cap de setmana s’han registrat temperatures sota zero en 48 estats dels Estats Units, incloses comunitats de Texas al llarg de la frontera amb Mèxic, on alguns migrants nouvinguts tenien dificultats per trobar refugi.

Desenes de milions de nord-americans han vist trastocat el seu Nadal per talls d’energia massius, carreteres intransitables i els vols cancel·lats, que han causat caos als aeroports. S’espera que el temps millori gradualment a mesura que avança la setmana. El clima extrem «continuarà causant condicions de viatge perilloses localment durant els dos dies vinents», ha indicat el Servei Meteorològic Nacional (NWS). «La major part de l’est dels Estats Units romandrà en condicions de congelació, abans que s’estableixi una tendència més moderada», ha afegit l’organització.