L'Institut Nacional de Salut de Colòmbia ha elevat fins a 503 el balanç de ferits, més de 180 d'ells menors d'edat, pel mal ús de pólvora durant els últims dies, coincidint amb les dates de festivitats pel Nadal.

La majoria de casos de cremades s'han concentrat a Bogotà, amb 55; Antioquia, amb altres 54; i Cundinamarca, amb 21 ferits comptabilitzats. Segons apunta l'emissora RCN Ràdio, aquests són els territoris on, tradicionalment, s'usa pólvora durant les celebracions.

Des de les autoritats estatals s'ha instat els adults a controlar l'ús de pirotècnia per no donar mal exemple als menors. Així mateix s'ha cridat a reservar l'ús de pirotècnia als professionals i experts.

Segons l'Institut Nacional de Salut, el 90 per cent dels ferits han sofert cremades; el 59 per cent, laceracions; el 21 per cent, contusions, un sis per cent ha sofert amputacions, un altre sis per cent ha rebut dany ocular i un tres per cent ha registrat afeccions en el sistema auditiu.

Les autoritats sanitàries de Colòmbia han incidit que seguiran avançant amb la seva campanya per alertar dels riscos de l'ús de pólvora, més encara quan encara queden per davant les celebracions per Any Nou i les festes regionals de nombroses poblacions en diversos departaments.