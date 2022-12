El president de Rússia, Vladímir Putin, va revelar per fi la llargament esperada resposta del seu país al preu límit per al petroli decretat per Occident, firmant un decret que prohibeix les exportacions de cru i els seus derivats als països que apliquin l’esmentat límit, durant cinc mesos i a partir de l’1 de febrer vinent.

El G-7, la Unió Europea i Austràlia van pactar imposar al petroli rus transportat per mar un preu màxim de 60 dòlars per barril a partir del 5 de desembre com a represàlia a la seva «operació militar especial» a Ucraïna. L’esmentada xifra ronda el preu actual pel qual es ven el cru del Kremlin, però queda molt per sota del preu inesperat pel qual Rússia va poder vendre el seu petroli durant aquest any i gràcies al qual va poder contrarestar d’entrada l’impacte de les sancions financeres decretades contra Moscou. Segon exportador més important Rússia és el segon principal exportador de cru del món després de l’Aràbia Saudita, i una caiguda important en les seves vendes tindria unes conseqüències d’ordre major per al subministrament mundial d’aquesta font d’energia. El decret, difós a la pàgina web del Kremlin i en una web del Govern, ha sigut presentat com «una resposta directa a les accions que són contràries al dret internacional portades a terme pels EUA, estats estrangers i organitzacions internacionals que s’hi han afegit». «Les entregues de petroli i derivats del petroli a entitats estrangeres estan prohibits, en el cas que en els contractes per aquestes exportacions, de forma directa o indirecta, contemplin el mecanisme per fixar el preu màxim», diu el text legal. «Aquesta prohibició establerta s’aplica a totes les etapes de l’exportació, fins al consumidor final», continua. La prohibició sobre la venda de petroli entrarà en vigor l’1 de febrer, tot i que el veto sobre la venda de derivats del cru haurà d’esperar a la decisió del Govern rus i podrà ser efectiva després d’aquesta data. El límit al preu del petroli, una mesura no vista ni tan sols en temps de la Guerra Freda, està destinada a fer minvar les arques estatals russes i els esforços militars russos a Ucraïna. Els analistes han assegurat que la mesura tindrà un impacte limitat en els ingressos que Moscou està obtenint en l’actualitat. Malgrat això, el ministre de Finances, Anton Siluanov, ha admès que el 2023 el dèficit fiscal podria superar el 2% pronosticat, un obstacle fiscal afegit per a un país que està gastant molts diners en la seva campanya militar a Ucraïna. Amb l’inici de la guerra, Moscou ha reorientat les seves exportacions de cru cap a Àsia, més en concret cap a la Xina i l’Índia.