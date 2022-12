El govern de Sèrbia ha advertit que ha activat les tropes en estat d’alerta reforçada aquest dilluns a la nit per l'augment de les tensions recents a la veïna Kosovo, on hi ha hagut trets, explosions i talls de carreteres.

Ahir, el president de Sèrbia, Aleksandar Vucic, «va ordenar a l’Exèrcit serbi estar en el més alt nivell de preparació de combat, és a dir, al nivell d’utilitzar la força armada», ha declarat el ministre de Defensa, Milos Vucevic, en un comunicat. El ministeri ha afegit que el cap d’Estat havia donat instruccions de reforçar la presència militar sèrbia a la zona dels 1.500 soldats actuals a 5.000. El dia abans, Vucic va enviar el cap de l’Exèrcit, el general Milan Mojsilovic, a la frontera amb Kosovo, on la comunitat sèrbia ha aixecat barricades en un nou augment de tensions en aquest jove país balcànic. «La situació allà és complicada i complexa», va dir el cap militar a la televisió Pink diumenge a la nit de camí cap a Raska, a 10 quilòmetres de la frontera amb Kosovo. Aquesta situació «requereix la presència de l’Exèrcit serbi al llarg de la línia administrativa», va afegir, utilitzant un terme que fan servir les autoritats sèrbies per designar la frontera amb Kosovo. Posteriorment, el Ministeri de l’Interior va anunciar que «totes les unitats» dependents del departament passarien «immediatament sota el comandament del cap d’Estat Major». «Aires de conflicte armat» Sèrbia no reconeix la independència de la seva antiga província meridional –poblada majoritàriament per albanesos ètnics– proclamada el 2008. A més, des de Belgrad s'anima els 120.000 serbis de Kosovo a desafiar les autoritats locals, mentre Pristina busca consolidar la seva sobirania a tot el territori. Centenars de serbis mantenen bloquejos al nord de Kosovo des del 10 de desembre en protesta per l’arrest d’un expolicia serbi, fet que ha paralitzat la circulació cap a dos llocs fronterers amb Sèrbia. Dilluns, mitjans serbis van divulgar un vídeo compartit a les xarxes socials en el qual se senten ràfegues d’armes, i van afirmar que es tracta de «combats» que van tenir lloc quan les forces kosovars van intentar desmantellar una barricada. La policia kosovar va desmentir que els seus membres haguessin participat en cap tiroteig. El ministre de l’Interior, Xhelal Svecla, va dir que l’atac es va produir contra una patrulla de la Força Internacional de Seguretat a Kosovo (KFOR), de l’OTAN. La KFOR va anunciar una investigació per trets «el 25 de desembre, a prop d’una patrulla de la missió de l’OTAN a Kosovo», tot i que no van causar «ferits ni danys materials». La setmana passada, la primera ministra sèrbia, Ana Brnabic, havia advertit que la situació a Kosovo té «aires de conflicte armat». La tensió va escalar al novembre quan centenars de funcionaris serbis a Kosovo van dimitir en massa per protestar contra una decisió del govern de Pristina, ara suspesa, de prohibir l’ús de matrícules de cotxes emeses per Belgrad als serbis establerts a Kosovo.