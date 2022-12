El Govern xinés ha anunciat aquest dilluns que a partir del pròxim 8 de gener reobrirà les seves fronteres i eliminarà la necessitat de quarantena en un nou pas en la relaxació de les restriccions imposades per la pandèmia de coronavirus, segons ha informat el diari xinès 'South China Morning Post' citant fins a tres fonts.

Responsables de les autoritats sanitàries de les províncies de Cantó, Fujian i Jiangsu han confirmat que la Comissió Nacional de Sanitat (CNS) els va informar aquest diumenge de la rebaixa del nivell de gestió del coronavirus a categoria B, la qual cosa implica la reobertura.

Aquesta categoria B implica el "tractament necessari i les mesures per a impedir que s'escampi" la malaltia. Segons les fonts consultades pel diari, alineat amb la postura oficial del Govern xinès, això implica la fi de les quarantenes per a viatgers que arriben a la Xina.

La decisió confirma els indicis previs que apuntaven a una relaxació de les restriccions com la fi de l'obligatorietat de la prova PCR per a l'entrada en el país o les paraules de la vice primera ministra Sun Chunlan, responsable de la resposta a la covid-19, qui va demanar a les autoritats locals centrar-se més en el tractament que a evitar els contagis.

La CNS, aquest diumenge també ha deixat d'informar sobre els nous casos diaris de coronavirus i ha cedit el testimoni a una agència de control de malalties amb menors competències i responsable d'altres dolències menys perilloses.

Un alt càrrec d'un hospital de Xiamen, a la província de Fujian, ha explicat que la CNS ja no denomina a la covid-19 com a "pneumònia del nou coronavirus", sinó com a "infecció pel nou coronavirus".

"El canvi en el nom és subtil, però important", segons el responsable de l'hospital. "Crec que és el reconeixement oficial dels canvis evidents en els símptomes de la infecció per la variant òmicron, menys mortífera. No sempre provoca símptomes similars a la pneumònia", ha explicat al 'SCMP'.

La categoria A a més habilitava a les autoritats per a imposar les restriccions més dures, tals com els confinaments, l'aïllament o les quarantenes. A més permetia fer servir les forces de seguretat en tasques de control de malalties.

La Xina va ser el país on es va detectar per primera vegada la covid-19 i fins ara ha confirmat oficialment 4,4 milions de casos i 16.764 morts. En els últims 28 dies s'ha informat de 815.995 casos i 787 morts relacionades amb la malaltia.