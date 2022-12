Almenys 19 persones han mort i altres 74 han resultat ferides com a conseqüència de l'intens incendi que ha afectat un hotel casino situat a la ciutat de Poipet, al nord-oest de Cambodja.

Entre els 74 ferits n'hi ha 23 en estat greu, ha informat Bun Pheng, sotscap de Policia de Banteay Meanchey, província que limita amb Tailàndia en la qual ha tingut lloc el succés. Precisament, l'agent ha assenyalat que la majoria de les víctimes eren d'aquesta nacionalitat i que han sigut traslladades a un hospital del seu país.

Les autoritats encara no han donat una versió oficial de com es va produir l'incendi al Grand Diamond City Hotel and Casino, tot i que podria haver esclatat després de l'explosió d'un bombona de gas.

Segons testimonis, arran de l'explosió algunes persones es van llançar al buit. Com a conseqüència d'això, moltes d'elles van morir o van resultar ferides de gravetat. En tant, un altre grup de persones va pujar a la teulada de l'edifici, i van aconseguir ser evacuats amb ajuda d'helicòpters dels servicis d'emergència.

D'altra banda, un grup d'empleats i clients també haurien tingut dificultats per salvar-se, ja que el foc es va propagar amb rapidesa des de les plantes de baix, bloquejant la sortida, informa 'Kohsant Epheah Daily'.