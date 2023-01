El Marroc ha intensificat en els últims anys la seva política d’armament militar, amb un volum important d’adquisicions d’aparells no tripulats com els drons, alguns fins i tot amb la capacitat de portar a terme atacs, i d’escuts de defensa aèria. Com a zona d’entrenament i prova d’aquesta tecnologia, les Forces Aèries marroquines s’estan desplegant en escenaris reals del Sàhara Occidental, cosa que ha suposat avivar el conflicte amb el Front Polisario.

El novembre del 2020, després de denunciar que l’exèrcit marroquí va perpetrar un atac al pas fronterer de Guerguerat, el moviment independentista sahrauí va anunciar el final de l’alto el foc i es va obrir així un nou episodi en la disputa per la sobirania d’aquest territori, amb acusacions creuades entre els dos bàndols i suposats atacs a civils. A principis d’abril, l’agència Sahara Press Service va informar sobre la mort del cap de la Guàrdia Nacional del Front Polisario, Addah al-Bendir, en un presumpte atac aeri ordenat per Rabat, tot i que mai hi va haver confirmació oficial sobre aquesta actuació. Aquesta seria la primera vegada que l’exèrcit marroquí recorreria a un atac amb dron en el conflicte que l’enfronta al Front Polisario des de fa gairebé mig segle. El Polisario per la seva banda es va afanyar llavors a enfortir-se i, per a això, va recórrer a la República Islàmica de l’Iran per introduir al camp de batalla drons kamikaze, coneguts com a «avions suïcides». Aquesta decisió va provocar una escalada de tensió, en la qual Rabat va advertir que el control de drons iranians per part del seu enemic seria una raó per canviar de joc «a nivell militar», així que reaccionaria amb «una resposta apropiada».

Crucials a Ucraïna

A l’octubre, el ministre d’Afers Exteriors marroquí, Nasser Bourita, va culpar Teheran de «patrocinar el terrorisme» al Sàhara Occidental, una acusació que la república del Golf Pèrsic no ha rebutjat amb rotunditat. I Omar Mansour, ministre de l’Interior de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), ha apuntat que les seves tropes podrien recórrer pròximament a drons armats per repel·lir les forces d’ocupació marroquina posicionades al Sàhara Occidental.

Aquestes aeronaus no tripulades estan sent un element fonamental en la guerra d’Ucraïna per frenar la invasió russa. Kíiv ha aconseguit grans avenços gràcies a l’ús del dron turc Bayraktar TB2, un dels models que també maneja Rabat i en el qual les seves tropes tenen un alt grau d’experiència en combat.

El Marroc ha formalitzat la compra de drons de fabricació turca, xinesa, israeliana i nord-americana i projecta convertir-se en el primer país africà a construir un model prototip, gràcies als acords de col·laboració entre el Govern de Mohamed VI i Israel. Per a l’adquisició d’aquests aparells no tripulats, Rabat podria comptar amb el suport financer de monarquies procedents del Golf Pèrsic, que estarien aportant ajuts econòmics a la monarquia alauita.

Així, el Marroc pren la davantera a Espanya en aquest tipus d’armament, ja que el Govern estatal rebutja l’ús d’aeronaus no tripulades al qüestionar la fiabilitat d’aquest sistema, ja que pot ocasionar víctimes col·laterals a l’errar en la localització dels seus objectius. Aquesta doctrina militar de no utilitzar drons ofensius sorgeix arran de la guerra dels Estats Units contra Al-Qaida. En aquest conflicte, diverses operacions de la CIA van acabar amb una matança de civils. Entre d’altres, van atacar una reunió familiar en què no hi havia cap terrorista i van acabar amb la vida de 40 jornalers al llançar míssils des d’un dron, programat per identificar com a diana terrorista qualsevol reunió d’homes arribats en camionetes.

Desplegament a les Canàries

L’Exèrcit espanyol no té ensinistrament i experiència en l’ús de drons municionats, però està incorporant de manera progressiva models com l’MQ-9 Predator B per portar a terme missions de vigilància i reconeixement del territori i aigües nacionals. Aquest aparell no tripulat és una de les aeronaus de més envergadura que té Espanya i té base a l’Aeròdrom Militar de Lanzarote, a San Bartolomé, i a la base de Talavera la Real, a Badajoz, on es troba l’Ala 23 de l’Exèrcit de l’Aire. Fins ara, es fa servir en missions aèries defensives com a resposta a incursions i moviments d’aeronaus no identificades. L’Exèrcit espanyol també disposa d’unitats del Searcher III, un model d’avió no tripulat en l’actualització del qual i modernització recent ha fet servir precisament tecnologia israeliana. Aquests dispositius sí que s’han desplegat en tasques d’intel·ligència i vigilància en missions espanyoles internacionals, però mai disposats amb armament.

En aquest context, el Marroc no només ha intensificat la seva fortalesa militar, sinó també diplomàtica en el si de la Unió Europea, on ha desplegat el seu soft power i, en particular, amb Espanya, després del cop de timó del Govern de Pedro Sánchez respecte al Sàhara Occidental i la defensa pública de la proposta marroquina d’autonomia per al territori sahrauí per part de personalitats il·lustres espanyoles com l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero i José Bono, entre altres. Mentrestant, des de fa diverses setmanes, la premsa europea ha encunyat el terme de Marrocgate i assenyala aquest país com un dels implicats en la presumpta compra de voluntats polítiques al Parlament europeu per aconseguir decisions geopolítiques de les institucions comunitàries que resultin favorables als seus interessos, en temes sensibles com ara acords comercials i pesquers, cooperació antiterrorista, control de fluxos migratoris, la delimitació de la frontera marítima amb les Canàries i la mateixa resolució del conflicte amb l’antiga colònia espanyola. Una suposada trama d’espionatge, suborns i corrupció que ampliaria el conegut com Qatargate, en el qual s’han vist implicats diversos eurodiputats per defensar els interessos qatarians a Europa.