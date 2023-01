Luiz Inácio Lula da Silva ha pres possessió del càrrec de president del Brasil aquest diumenge en una cerimònia multitudinària a Brasília, la capital federal del país sud-americà. Acompanyat de desenes de milers de seguidors a la zona institucional de la ciutat, Lula ha jurat el càrrec al Congrés Nacional, ha carregat durament contra el seu predecessor, Jair Bolsonaro, ha defensat la seva anterior obra de govern i ha rebut la banda que l'acredita com a president pels propers quatre anys. En els seus dos discursos, davant del Congrés Nacional i davant dels seguidors, Lula ha reivindicat la democràcia i la lluita contra les desigualtats com a eixos del seu mandat com a cap d'estat i de govern.

Lula i el nou vicepresident del país, Geraldo Alckmin, juntament amb les seves dones, han fet un recorregut drets dins d'un luxós descapotable per l'Esplanada dels Ministeris de Brasília, on es concentren totes les grans seus institucionals del país. Des de la Catedral fins al Congrés Nacional, al llarg d'un quilòmetre de recorregut, l'han aclamat desenes de milers de seguidors. Al Congrés, davant dels membres del poder legislatiu i representants internacionals, Lula i Alckmin han jurat el càrrec. En el seu discurs d'investidura, el ja president ha defensat la netedat de les institucions i la seva anterior obra de govern. També ha estat molt dur amb Bolsonaro, a qui ha acusat de destruir el medi ambient i malgastar els recursos del país en favor dels poderosos. Per això, ha dit, caldrà "reconstruir" el país, apostar per la transició energètica i fomentar l'educació en comptes de les armes. Vol reindustrialitzar el país i fomentar el diàleg amb la resta d'estats americans, inclosos els EUA, a més de la UE i la Xina. A continuació la comitiva presidencial s'ha dirigit al palau presidencial, on hi ha accedit acompanyada de representants de la diversitat cultural, social i funcional del poble brasiler. De fet, una d'aquestes representants li ha posat la banda presidencial, un gest que tradicionalment fa el predecessor en el càrrec, però que Bolsonaro no ha volgut fer ja que aquest divendres va anar a viure a Florida, als Estats Units. Des de la tribuna del palau de Planalto, i davant de milers de seguidors que omplien la plaça dels Tres Poders, Lula ha tornat a apel·lar a la defensa de la democràcia davant de les mentides i les 'fake news'. Tot i així, ha dit que la pugna electoral ja s'ha acabat. "No existeixen dos Brasils, som un sol país", ha afirmat. "La primavera i l'esperança ja han arribat", ha conclòs, refermant el seu compromís per reduir les grans desigualtats socials del país. Lula, de 77 anys, torna al poder 12 anys després de deixar-lo i un cop va poder sortir de presó, en haver guanyat al candidat ultraconservador Jair Bolsonaro en la segona volta de les eleccions presidencials del 30 d'octubre passat, amb poc menys del 51% dels vots. En un país de 214 milions d'habitants, l'ajustada diferència percentual es tradueix en una diferència de prop d'1,9 milions de vots. Segons la Justícia Electoral, s'han emès més de 122.011.881 sufragis aquest diumenge, dels quals almenys 116.415.044 han resultat vàlids, i l'abstenció s'ha situat al voltant del 20,5%. La victòria de Lula da Silva, candidat i líder històric del Partit dels Treballadors, suposa un retorn del Brasil a l'esquerra després de quatre anys de mandat de Bolsonaro, que va arribar al poder l'1 de gener de 2019. El candidat conservador ha marxat a viure a Florida, als Estats Units. El retorn de Lula Els brasilers havien d'escollir entre l'actual president, el polèmic ultraconservador Bolsonaro, o la persona que havia governat el país entre els anys 2003 i 2011, Lula da Silva. Després de deixar el càrrec i havent assegurat que la seva successora, Dilma Rousseff, governaria el país, va ser detingut acusat de corrupció i empresonat. Finalment, però, el Tribunal Suprem li va anul·lar les condemnes i li va restaurar els drets polítics. Durant aquest període, Rousseff havia esdevingut víctima d'un 'impeachment', Michel Temer havia assumit la presidència del país i, el 2018, l'ultradretà Jair Bolsonaro es va imposar a les eleccions presidencials al candidat d'esquerres, Fernando Haddad. Bolsonaro va obtenir més del 55% dels vots, mentre que l'aspirant del Partit dels Treballadors es va quedar amb un 44%.