Milers de fidels, molts amb banderes d’Alemanya, fan cua i desfilen des de les primeres hores d’aquest dilluns per la basílica de Sant Pere del Vaticà per rendir homenatge i donar el seu últim adeu a Benet XVI. Les restes mortals del papa emèrit hi van ser traslladades de matinada en un ritu privat i, per tant, sense càmeres ni periodistes presents. El difunt Pontífex alemany descansa sobre un cadafal, cobert per una tela de vellut vermell i sostingut per dos coixins, amb una casulla vermella i una mitra blanca adornada. A més, porta un rosari entrellaçat a les mans.

A diferència dels seus predecessors, el cos de Benet XVI no porta el pal·li papal, la cinta de llana amb creus que es posa sobre les espatlles i que simbolitza la potestat de govern en una determinada jurisdicció. De fet, serà enterrat sense vestir el pal·li, que es col·locarà al taüt com es fa amb els bisbes emèrits, segons han informat els mitjans italians. A l’haver renunciat al papat, tampoc porta la creu pastoral, el bastó rematat amb una creu que té un significat paral·lel al del pal·li. El Vaticà publica les primeres imatges de les restes mortals de Benet XVI La capella ardent ha obert les seves portes aquest dilluns a les 9 del matí i no tancarà fins a les 7 de la tarda, 10 hores d’obertura al públic perquè els fidels puguin accedir a la basílica de Sant Pere per mostrar els seus respectes a Benet XVI. La resta de dies, fins al 4 de gener, el temps d’obertura de la capella serà superior. S’espera una afluència d’entre 30.000 i 35.000 persones cada dia, segons ha explicat el prefecte de Roma, Bruno Frattasi, durant el Comitè Provincial d’Ordre i Seguretat convocat d’urgència després de la mort del Papa emèrit. Funeral, dijous Dijous es farà el funeral, a la plaça de Sant Pere i davant la presència de milers de fidels, delegacions oficials d’Itàlia i Alemanya i altres autoritats que hi assistiran a títol personal. Des que va morir dissabte, dia 31 d’octubre, a les 9.34 hores, i fins a aquest dilluns, les seves restes mortals han estat en una petita capella privada al monestir dins dels jardins vaticans, on ha viscut aquests últims gairebé 10 anys, només adornada per un arbre de Nadal i un pessebre. Les últimes paraules del papa Benet XVI abans de morir Fins allà es van acostar diumenge per acomiadar-lo amics íntims, part de la família, antics companys de feina o religiosos i sacerdots que el coneixien en persona. Tanmateix, ara és el moment del comiat públic. Cripta de Sant Pere Les seves restes mortals descansaran junts amb les d’altres pontífexs a la cripta que hi ha sota la basílica de Sant Pere. Alguns mitjans han estudiat la possibilitat que les seves restes ocupin la tomba del seu antecessor, Joan Pau II, que el 2011 va ser traslladat a la superfície de la basílica, si bé aquesta informació no ha sigut confirmada pel Vaticà. El papa Francesc, que serà l’encarregat d’oficiar el funeral del Papa emèrit dijous vinent, dia 5, va ser la primera persona a vetllar el cos de Benet XVI després de morir, al monestir Mater Ecclesiae del Vaticà, on vivia el seu retir des de la seva sonada renúncia, segons va confirmar ahir la Santa Seu.