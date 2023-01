La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha demanat una estratègia "més comuna" entre els països europeus en els controls als viatgers procedents de la Xina arran de l'explosió de casos de covid-19 al país asiàtic.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Cabezas ha explicat que la normativa publicada per l'estat espanyol és una de les "més estrictes" però ha constatat que no tots els països apliquen les mateixes mesures.

La grip, de baixa

D'altra banda, ha avançat que la grip ha començat a baixar a Catalunya tot i que les dades dels últims dies estan afectades per les festes de Nadal; d'una banda, perquè se sol tenir menys contacte amb el sistema sanitari, ha recordat, i de l'altra, per com hauran influït les celebracions en els contagis.

Cabezas ha explicat que l'estat espanyol ha implementat els controls sanitaris als viatgers procedents de la Xina a l'aeroport de Madrid i que a Barcelona es començaran a aplicar la setmana que ve, quan està previst que arribi el primer vol directe del gegant asiàtic.

La resolució publicada divendres passat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) estableix que els viatgers procedents de la Xina han d'acreditar la pauta de vacunació o una prova negativa i, a més, habilita la possibilitat de fer tests a l'aeroport. Cabezas ha indicat que aquests tests són una "recomanació activa" i ha valorat aquesta "doble comprovació", que també permetrà seqüenciar mostres davant el temor de noves variants.

Vols directes

Aquestes mesures només s'aplicaran en aquests dos aeroports, els que tenen vols directes amb la Xina, i per això la màxima responsable de Salut Pública a Catalunya veu necessària una "política més comuna" entre països europeus a l'hora d'aplicar controls.

En qualsevol cas, Cabezas ha recordat la dificultat de controlar la pandèmia en un món global i ha apostat per tenir una "bona vigilància" i una "bona seqüenciació". També ha insistit en la importància de la vacunació, de portar la mascareta en els llocs on és obligatòria i quan es tenen símptomes i tenir precaució amb les persones vulnerables.

Cabezas ha indicat que poc més de la meitat (55%) de les persones majors de 60 anys porten la segona dosi de record, una cobertura que augmenta fins al 76% en els majors de 80. La doctora ha advertit que la cobertura en els majors de 60 anys és "millorable" i ha assenyalat que 8 de cada 10 persones ingressades a l'UCI per covid no tenen la segona dosi de reforç.

La secretària de Salut Pública ha recordat que és important que els majors de 60 anys es posin la segona dosi de reforç, així com les persones amb problemes de salut crònics -diabetis, malalties renals, respiratòries, obesitat,...-; amb immunosupressió i les dones embarassades. També, aquelles que hagin de viatjar, sobretot a la Xina.

Tot i les alertes per la situació de la covid-19 a la Xina, Cabezas ha indicat que ara com ara les infeccions per coronavirus no han pujat a Catalunya i que els ingressos als hospitals estan baixant.

Quant a la situació de la grip, amb un fort augment en les últimes setmanes, Cabezas ha assenyalat que els contagis han començat a baixar. En espera que les dades confirmin que s'hagi arribat al pic, aquest haurà estat més baix que el de la temporada d'hivern del 2019-2020, la d'abans de la pandèmia.