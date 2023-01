La Unió Europea ha ofert a la Xina vacunes gratuïtes contra el virus de la covid-19 per ajudar el país asiàtic a fer front al brot massiu que estan registrant les autoritats xineses després d’aixecar les restriccions.

La iniciativa de la comissària europea de Salut, Stella Kyriakides, s’hauria realitzat en els últims dies, abans d’una reunió de la Comissió Sanitària de la UE, amb l’objectiu d’organitzar una resposta europea a l’onada d’infeccions, segons han explicat diversos funcionaris al diari ‘Financial Times’.

La comissària Kyriakides s’hauria acostat així als seus homòlegs xinesos, que no haurien donat de moment cap resposta a l’oferta, segons la font consultada per l’esmentat diari.

«La Unió Europea està preparada per oferir el seu suport, incloent-hi l’experiència en salut pública i les donacions de vacunes», va indicar fa uns dies la comissària a través del seu perfil a la xarxa social Twitter.

Amenaces

«Les amenaces mundials per a la salut requereixen transparència, solidaritat i enfocaments coordinats a través de les fronteres. Necessitem treballar junts per abordar els impactes de la situació de la covid-19 a la Xina», va explicar Kyriakides.

La comunitat internacional ha demanat transparència a les autoritats xineses, ja que dubten de les dades proporcionades quant a xifres de morts i contagiats.

Mentrestant, alguns països han implementat controls per als viatgers que arribin des de la Xina, des que les autoritats van aixecar les restriccions per les manifestacions de la societat en contra de la política de Xi Jinping de covid zero.