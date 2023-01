Rússia i Ucraïna s'han acusat mútuament de sengles atacs aquests divendres, poc després que entrés en vigor l'alto el foc de 36 hores anunciat pel president rus, Vladímir Putin, coincidint amb la celebració del Nadal ortodox. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, no ha acceptat mai participar d'aquesta aturada d'hostilitats i les ha considerat una "trampa" i una maniobra del Kremlin per aturar els avenços d'Ucraïna al Donbass i garantir la provisió d'equips, munició i tropes a la regió. La ciutat de Bakhmut, a la província de Donetsk, continua sent un dels epicentres de les hostilitats russes. Mentrestant, el govern rus ha denunciat atacs per part de l'exèrcit ucraïnès a prop de Novopavlivka, a la província de Dnipropetrovsk.