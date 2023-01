Menys d’una hora després que Rússia donés per iniciat, aquest divendres al migdia, l’alto el foc de 36 hores ordenat unilateralment per Vladímir Putin, en tota la «línia de contacte» del front d’Ucraïna les sirenes antiaèries van tornar a ressonar per tot el territori ucraïnès. Les alarmes preventives no es van traduir en bombardejos de forma immediata, però sí que van servir per deixar patent la desconfiança local de cara a les intencions del Kremlin, que no van trigar a justificar-se. Diverses informacions apunten que l’artilleria va continuar martellejant diversos punts del front al Donbass, la regió oriental on des de fa mesos es concentren els combats més durs. Els dos bàndols es van acusar de començar les hostilitats durant la treva.

Aquesta treva havia nascut morta, després que Kíiv es negués a afegir-s’hi al no veure rere l’alto el foc decretat per Putin per permetre la celebració del Nadal ortodox res més que una maniobra «cínica» per fer avançar els seus interessos. «Ara volen utilitzar el Nadal com una tapadora per frenar l’avanç de les nostres tropes al Donbass durant un temps i portar equipament, munició i mobilitzar la seva gent més a prop de les nostres posicions», va dir el president ucraïnès, Volodímir Zelinski, dijous a la nit. «Busquen continuar la guerra amb renovat vigor». Els seus lloctinents van afirmar després que Moscou planeja atacar esglésies durant el Nadal ortodox i van instar la població a evitar els llocs freqüentats.

La veritat és que les armes no van callar, com no ho han fet ni un sol dia des de l’inici de la invasió russa fa gairebé 11 mesos. Les agències de notícies, amb reporters sobre el terreny, van informar d’intensos intercanvis de foc a la ciutat oriental de Bakhmut, on s’entaula la batalla més gran dels últims mesos, així com a Donetsk, on va tornar a créixer l’artilleria. A la veïna regió de Lugansk, el seu governador va assegurar que, durant les tres primeres hores de la treva unilateral, les forces russes van disparar artilleria 14 vegades i van irrompre en una de les localitats de la província. «Així és com els assassins ortodoxos et feliciten el Nadal», va escriure el governador Serhí Haidai en el seu compte de Telegram.

Els insults de Medvédev

El ministeri de Defensa rus es va defensar afirmant que els seus militars s’estan dedicant únicament a repel·lir els atacs ucraïnesos, una afirmació difícil de verificar. «La mà de la compassió cristiana es va estendre als ucraïnesos, però els porcs no tenen fe ni un sentit innat de gratitud», va dir l’expresident rus, Dmitri Medvédev, anomenant «porcs» i «pallassos» els líders del país que els seus militars estan espoliant i destruint. Hores abans que la suposada pausa comencés, les seves forces van bombardejar una estació de bombers a la ciutat del sud de Kherson, on va morir un treballador, i una dotzena d'habitatges a Kramatosk (a l’est).

Amb la credibilitat del Kremlin pel terra des de fa molt temps, diversos aliats d’Ucraïna van especular sobre els motius ulteriors de l’alto el foc rus. «Crec que Putin està mirant de trobar una mica d’oxigen», va afirmar el president Joe Biden des de Washington. «Tot sembla ser un intent de Rússia per guanyar temps, reagrupar les seves tropes i tractar de reparar la seva tocada reputació internacional», va dir Josep Borrell, el representant de la política exterior europea, després de titllar d’«hipòcrita» i «no creïble» l’anunci del Kremlin. L’Institut per a l’Estudi de la Guerra, amb seu als EUA, va emmarcar la iniciativa en la guerra de propaganda que enfronta les dues parts a l’assenyalar que amb l’alto el foc Putin hauria tractat de «presentar Ucraïna com inflexible i reticent a prendre les mesures necessàries per entaular negociacions».

Millors armes per a Ucraïna

Sigui com sigui, la treva expirarà la mitjanit de dissabte a diumenge per quedar com una breu nota a peu de pàgina en la història d’un conflicte que està cridat a agreujar-se quan el clima ho permeti. Sant Nicolau ha arribat carregat de regals per als ucraïnesos, la classe de regals que podrien decantar la lluita al seu favor. Després de molts mesos de renuència per part dels seus aliats occidentals d’entregar-los vehicles de combat per a la infanteria i tancs, cosa que ha obligat Ucraïna a dependre dels seus vells carros blindats soviètics, el patró ha canviat.

Tant els EUA com França i Alemanya han anunciat que enviaran a Kíiv vehicles cuirassats de combat Bradley i Bastion, així com blindats Marder per al transport de la tropa. «L’època del tabú referent a les armes dels nostres aliats ha passat», va proclamar eufòric a les xarxes socials, Dmitró Kuleba. «La primera setmana del 2023 així ho demostra».

Fa temps que l’Estat Major ucraïnès insisteix que és necessari reforçar les capacitats del seu Exèrcit perquè pugui guanyar la guerra. I Occident sembla estar cada vegada més per la feina després d’haver decidit que no hi ha cap més alternativa que la victòria de Kíiv, tot i que alguns productes d’aquesta llista de la compra, com els caces aeris de combat o els míssils de llarg abast, continuïn sent un anatema.