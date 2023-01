Milers de persones s'han manifestat aquest diumenge a Brasília contra el president del país, Luiz Inácio Lula da Silva, i a favor del ja expresident del país Jair Bolsonaro. Segons diversos mitjans locals, centenars d'aquests manifestants han superat el perímetre de seguretat del Congrés del Brasil i han ocupat la seu del poder legislatiu federal, on han fet algunes destrosses. Posteriorment, també han assaltat el Tribunal Suprem i han reclamat una intervenció militar per derrocar Lula da Silva, que va prendre possessió diumenge passat, 1 de gener. El flamant president va guanyar les darreres eleccions però des dels comicis hi ha hagut protestes de seguidors de Bolsonaro que no han acceptat la derrota i diverses crides a un cop militar.

⚠️ Bolsonaristas invadem o Congresso Nacional em manifestação antidemocrática pic.twitter.com/fpLp7TThD2 — Metrópoles (@Metropoles) 8 de enero de 2023 L'assalt recorda el que partidaris de l'expresident dels Estats Units Donald Trump van protagonitzar el 6 de gener de 2021 contra la victòria de Joe Biden a les eleccions presidencials. Aleshores, diverses persones van irrompre al Congrés, a Washington, en una acció que va acabar amb cinc persones mortes. Aquella acció encara influeix sobre la política nord-americana i va propiciar un judici polític contra Trump que finalment no va prosperar. Sánchez condemna "rotundament" l'assalt als poders del Brasil i demana que es retorni "a la normalitat democràtica" El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha condemnat "rotundament" l'assalt a les institucions federals del Brasil d'aquest diumenge i ha expressat el seu suport al president del país Luiz Inácio Lula da Silva "i a les institucions lliurement i democràtica elegides pel poble brasiler". "Fem una crida a l'immediat retorn a la normalitat democràtica", ha publicat a les xarxes. Centenars de manifestants han ocupat el Congrés del Brasil, el Tribunal Suprem i el Palau de Planalto, seu presidencial, exigint un cop militar contra Lula i a favor de l'expresident Jair Bolsonaro.