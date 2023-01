La policia federal del Brasil ha detingut aquest dilluns més de 1.200 persones en el desallotjament dels campaments bolsonaristes davant la seu de l'exèrcit del país, a Brasília. Feia mesos que nombrosos partidaris de l'expresident Jair Bolsonaro acampaven davant la seu de l'exèrcit per demanar que impedissin la investidura del president Lula da Silva, que va guanyar les eleccions presidencials de l'octubre davant Bolsonaro. Després que partidaris de l'ultradretà assaltessin aquest diumenge el Congrés, el Tribunal Suprem i el Palau de Planalto –la residència presidencial-, els representants dels tres poders han demanat en un comunicat conjunt "serenitat" i han fet una crida a "defensar la democràcia".

El desmantellament del campament bolsonarista ha arribat després que el president del Tribunal Suprem, Alexandre de Moraes, l'ordenés tot indicant que alguns dels que hi participen són "terroristes". Moraes havia donat 24 hores a l'exèrcit per desmantellar els campaments i per detenir els acampats.

Segons ha informat el ministeri de Justícia del Brasil, els detinguts han estat traslladats a oficines de la policia per identificar-los i intentar determinar si van participar en l'assalt d'aquest diumenge a les institucions del país. Dels 400 detinguts el mateix dia dels fets, 200 es troben en presó preventiva.

Després de l'assalt a les institucions dels partidaris de Bolsonaro, Da Silva ha convocat d'urgència aquest dilluns els màxims responsables del poder legislatiu i judicial, responsables militars i governadors, així com el ministre de Defensa, José Múcio.