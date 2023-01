Dues de les espanyoles esposes de gihadistes de l'autoproclamat Estat Islàmic han estat repatriades des de Síria a Espanya al costat dels seus nou fills, que es troben ja sota protecció dels serveis socials mentre que elles ja han estat detingudes.

Segons ha avançat El Mundo i han confirmat a EFE fonts policials, les dones i els menors van arribar aquest dilluns a la nit a la base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid) procedents d'un camp de presoners de Síria on estaven retingudes des del 2020. Es tracta de Yolanda Martínez, el marit del qual està en una presó siriana, i de Lluna Fernández, vídua d'un altre gihadista mort en combat en aquest país.

Fonts jurídiques han detallat a EFE que el Jutjat d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional té un procediment obert i que previsiblement totes dues dones passaran aquest dimecres a disposició judicial per a conèixer com queda la seva situació. Ambdues havien manifestat el seu desig de tornar a Espanya des de fa diversos anys, si bé fonts consultades per EFE han explicat que no ha estat una operació fàcil.

De fet apunten que entre el Ministeri de l'Interior i el d'Afers exteriors hi havia algunes divergències, perquè el primer considerava molt important tenir preparada la resposta penal adequada per a aquestes dones una vegada arribessin al país i, sobretot, el destí dels menors.

A més de Martínez i Fernández, hi ha altres dues dones que van marxar a Síria: Lubna Miludi, una mestra de Ceuta amb dos fills que no va poder ser repatriada en no ser localitzada en el camp de presoners, i Lubna Fares, de nacionalitat marroquina i el marit de la qual tenia la nacionalitat espanyola.