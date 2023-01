Gairebé un miler de vols s’han vist afectats aquest dimecres als Estats Units per una fallada en el sistema informàtic de l’Administració Federal d’Aviació (FAA, per les seves sigles en anglès), segons ha informat l’agència aquest dimecres.

Més de 700 vols de diverses companyies aèries dins i fora del país han patit retards i més de 90 han sigut cancel·lats, segons dades de FlightAware, empresa tecnològica dedicada al rastreig de vols.

L’apagada informàtica encara no està resolta, cosa que podria traduir-se en una pitjor afectació. «La FAA està treballant per restaurar el seu Sistema de Notificació de Missions Aèries i no hi ha una estimació per al restabliment del servei en aquest moment», ha assenyalat l’agència en un comunicat. «Estem realitzant comprovacions finals de validació i recarregant el sistema ara. Les operacions en tot el Sistema Nacional d’Espai Aeri es veuen afectades».