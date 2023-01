El president rus, Vladímir Putin, ha admès aquest dimecres que la situació als territoris annexionats d'Ucraïna és "difícil en alguns llocs". En plena batalla per la ciutat clau de Soledar, Putin ha dit al seu govern que Rússia disposa dels recursos necessaris per a l'atac militar a Ucraïna.

Les declaracions del líder rus s'han produït mentre les seves tropes redoblen l'ofensiva a Soledar i Bakhmut, a la província de Donetsk. Segons la intel·ligència britànica, l'exèrcit rus controla la major part de la ciutat en el que, segons ha denunciat Ucraïna, és la "batalla més sagnant" des de l'inici de la invasió.

A banda de Soledar, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha avisat que el país també ha d'estar preparat a la frontera amb Bielorússia perquè Rússia pot utilitzar Minsk per llançar una invasió terrestre. Ara bé, Zelenski ha admès que "a banda de declaracions contundents" no hi ha ara per ara cap indici que apunti a aquesta possibilitat.