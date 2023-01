Rússia ha rellevat aquest dimecres el comandant de les forces militars que combaten a Ucraïna, càrrec que assumirà Valeri Guerásimov, actual cap d’Estat Major de l’Exèrcit rus.

Guerásimov, de 67 anys, substitueix el general Serguei Surovikin, que va ser qui va recomanar al novembre la retirada russa del nord de la regió ucraïnesa de Kherson, considerat el pitjor revés patit per les tropes russes en el conflicte.

Per ordre del ministre de Defensa, Serguei Xoigú, Surovikin exercirà a partir d’ara el càrrec de subcap de l’agrupació conjunta de tropes a la zona de l’«operació militar especial», que és com Moscou anomena la guerra d’Ucraïna.

Ampliació dels objectius

El motiu del nomenament de Guerásimov és «l’ampliació de la magnitud dels objectius a complir i la necessitat de l’organització d’una cooperació més estreta entre les diferents tropes de l’Exèrcit rus».

A més, l’arribada de Guerásimov al càrrec busca millorar la qualitat dels subministraments i l’efectivitat del comandament de l’agrupació de forces.

Surovikin, que té experiència de combat a Síria, ja és el cap de la Força Aèria. Els altres subcaps de les forces russes a Ucraïna seran Oleg Saliukov, comandant de l’Exèrcit de Terra, i Aleksei Kim, subcap de l’Estat Major de les Forces Armades.

Importants revessos

Des de l’ocupació de la localitat de Lissitxansk a principis de juliol de l’any passat, l’Exèrcit rus ha patit importants revessos, com la retirada de Kherson, fins i tot la capital regional, i part de la regió de Khàrkiv.

En aquests moments, les tropes russes i els mercenaris de la companyia militar privada Wagner combaten als carrers de la localitat de Soledar, a la regió de Donetsk.

La conquesta d’aquest baluard no només seria la primera gran victòria russa en més de mig any sinó que aplanaria el camí per atacar Bakhmut, un important encreuament de camins que condueix als principals bastions ucraïnesos del Donbass.