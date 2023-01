La política de «devolucions en calent» d’Espanya ha contribuït a provocar morts d’immigrants el 2022, segons l’informe anual de Human Rights Watch (HRW) publicat aquest dijous, que posa el focus en la defunció d’almenys 23 persones a la frontera de Melilla el juny passat. «Estem preocupats sobre com va manejar el tema Espanya», i també pel que «pugui passar en el futur», ha dit Hugh Williamson, director executiu per a Europa i Àsia Central de l’organització dedicada a vetllar pels drets humans al món. «És important que Espanya no torni en calent persones cap al Marroc tret que hagi analitzat de manera rigorosa les seves aplicacions d’asil», ha afegit Williamson.

L’informe de Human Rights Watch ha destacat que «les imatges dels fets mostren la policia marroquina colpejant persones que escalen la tanca i la policia espanyola utilitzant gasos lacrimògens i treballant juntament amb els seus col·legues marroquins per enviar gent de tornada a través de la frontera». Les autoritats espanyoles «van confirmar que havien retornat persones al Marroc de manera sumària», ha remarcat HRW, que alerta al document que «la política de devolucions en calent d’Espanya va contribuir a morts d’immigrants a les seves fronteres terrestres i marítimes». Al desembre, la fiscalia espanyola va arxivar la investigació sobre les morts a la frontera de Melilla al no apreciar indicis de delicte en l’actuació de les forces de seguretat d’Espanya. Llei de llibertat sexual Human Rights Watch també recull al seu informe que Espanya ha aprovat el 2022 una «nova llei històrica sobre violacions i consentiment sexual» que considera «una millora» del marc legal, «atesa la debilitat de la legislació espanyola» fins ara en aquest terreny. La llei mira de «tancar un buit legal» que permetia que violacions de menors fossin jutjades com un crim de rang inferior en casos als quals no es podia demostrar que hi havia hagut violència o intimidació. L’informe ha constatat, així mateix, que «activistes han expressat preocupació» pel fet que la recategorització d’alguns delictes permet que es redueixin les sentències mínimes en certs casos de manera retrospectiva. Pobresa i desigualtat La pobresa ha augmentat a Espanya el 2022 arran de l’increment de la inflació, particularment en els aliments i l’energia, ha remarcat l’organització humanitària, que ha recalcat també que «els desallotjaments d’inquilins i titulars d’hipoteques han continuat, malgrat l’extensió d’una moratòria relacionada amb la pandèmia». L’informe anual de HRW ha indicat que el 27,8% de la població espanyola es trobava en «risc de pobresa o exclusió social» el 2021, segons les dades oficials publicades al juny.