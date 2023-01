Un atac rus sobre la ciutat ucraïnesa de Dnipro, a la part sud-est del país, ha deixat almenys 35 víctimes civils, dues dels quals són nens. Segons ha informat aquest dilluns el cap de l’administració militar de la regió, Valentin Reznichenko, els danys han estat provocats per un míssil que ha impactat sobre un edifici residencial de diverses plantes. Els equips de rescat també han atès 75 ferits -dotze d’ells en estat crític- i no es descarta que la xifra de morts augmenti. L’atac, un dels més mortífers dels últims mesos en el context de la guerra d’Ucraïna, ha estat condemnat per la Comissió Europea, qui ha defensat que “els barbàrics crims de guerra” protagonitzats pel Kremlin no poden quedar impunes.

Segons ha declarat el portaveu de l’acció exterior de la Comissió Europea, Peter Stano, les accions de Rússia no aconsegueixen res més que “refermar” el suport de la Unió Europea cap a Ucraïna. Alhora, Stano ha apuntat que l’actitud mostrada fins ara per Moscou -amb el bombardeig d’infraestructures crítiques i edificis civils- posa de manifest que Putin no està disposat a negociar un acord per posar punt final al conflicte. Ucraïna confirma que Rússia ha pres el control de la disputada ciutat de Soledar En relació amb la protecció d’infraestructures crítiques, precisament la Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns l’entrada en vigor de dues directives que tenen com a objectiu reforçar la resiliència de la Unió Europea davant les amenaces cibernètiques i defensar les entitats que treballen en sectors considerats “crítics”. En paral·lel, aquest dilluns també s’ha reunit per primera vegada la junta directiva de la Plataforma Energètica de la Unió Europea, format per alts representants de la UE i que té com a objectiu impulsar la compra conjunta de gas.