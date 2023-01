L'Exèrcit de Rússia ha ocupat l'última zona industrial als afores de la disputada ciutat ucraïnesa de Soledar, a l'est del país, quedant tota ella en mans russes, segons han informat les Forces Armades ucraïneses en un comunicat.

Cap a les 17.30 h (hora local) d'aquest diumenge, unitats d'assalt de Rússia han ocupat la zona industrial, situada al límit administratiu de la ciutat de Soledar, a la seva perifèria occidental, segons ha detallat a Telegram el comandant de la unitat d'avions no tripulats ucraïnesos, Robert Brovdy.

"A partir d'ara, el front estarà a prop, però fora dels límits de la ciutat. Una guerra posicional estava tenint lloc en aquesta zona, ha detallat el comandant ucraïnès en la seva missiva.

La confirmació ucraïnesa arriba dies després que l'Exèrcit rus anunciés la captura de la ciutat, en un dels principals èxits militars de les forces de Moscou en els últims mesos.

La zona ha estat objecte d'intensos combats aquests últims dies i les parts dues en conflicte han ofert, sovint, versions contradictòries, sense que quedés clar qui controlava íntegrament la localitat.

El Grup Wagner, una aliança de mercenaris afí al Kremlin, ja havia donat per presa Soledar fa uns dies, però Moscou s'havia mostrat més caut i Kíiv directament havia negat la pèrdua de la ciutat, on imatges per satèl·lit mostren ja els efectes de la destrucció.