Un excomandant del grup mercenari rus Wagner que va lluitar a Ucraïna ha explicat que ha fugit a Noruega i ha demanat asil al témer per la seva vida després de presenciar l’assassinat i el maltractament de presoners russos desertors portats a la línia del front.

Andrei Medvédev, que es va unir al grup el 6 de juliol del 2022 amb un contracte de quatre mesos, va dir en un vídeo publicat pel grup de drets Gulagu.net que havia creuat la frontera amb Noruega abans de ser detingut per la policia noruega. Medvédev, un orfe que es va allistar a l’Exèrcit rus i va complir condemna a la presó abans d’unir-se a Wagner, va dir que s’havia escapolit del grup després de presenciar l’assassinat de desertors capturats de Wagner.

«Tinc por de morir en agonia», va dir Medvédev a Vladímir Osetxkin, fundador del grup de defensa dels drets Gulagu.net, que va afirmar haver ajudat Medvédev a sortir de Rússia després que es dirigís al grup i expliqués que temia per la seva vida. Medvédev va dir que va travessar la frontera enfilant-se per filats espinosos i eludint una patrulla fronterera amb gossos, i que va sentir els guàrdies disparar mentre corria per un bosc i per gel fi i trencadís cap a Noruega.

Frontera russonoruega

La policia noruega va informar que un ciutadà estranger havia sigut detingut la nit de dijous a divendres després de travessar il·legalment la frontera russonoruega a l’Àrtic i que sol·licitava asil. El seu advocat noruec va dir que Medvédev es trobava ara a la «zona d’Oslo», però no en va donar més detalls.

«L’important per a ell [Medvédev] és que les autoritats d’immigració aclareixin la seva situació com més aviat millor», va dir a Reuters l’advocat Brinjulf Risnes.

Medvédev encara no havia parlat amb la policia de seguretat noruega i no s’havia arribat a cap acord per a una entrevista, va dir Risnes. «Estic segur que serà una pregunta en algun moment», va dir Risnes, que va declinar dir on estava lluitant Medvédev a Ucraïna. «Diu que ha participat en combats, que, segons ell, eren clares situacions de combat [...] i que no ha estat en contacte amb civils», va dir Risnes.

Ievgueni Prigojin, fundador de Wagner, va dir que Medvédev havia treballat en una unitat noruega de Wagner, però que havia «maltractat presoners». «Aneu amb compte, és molt perillós», va dir Prigojin en un comunicat difós pel seu portaveu. Prigojin no es va referir al comunicat a les denúncies d’assassinats o maltractaments a presoners.

A entrevistes concedides a Gulagu, Medvédev va declarar que es va sentir descontent després que Wagner prorrogués repetidament el seu contracte sense el seu consentiment. Va dir haver sigut testimoni de la matança i el maltractament de presoners russos portats al front per Wagner.

Medvédev va dir que les pèrdues van ser molt elevades després que Wagner comencés a enviar al front un gran nombre de presoners en la segona meitat del 2022. El servei de seguretat interna de Wagner va aplicar càstigs extrems, va dir Medvédev. Va afirmar que un home que va ser mostrat al novembre sent executat amb una maça havia format part de la seva unitat.