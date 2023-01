El canceller alemany Olaf Scholz està sotmès a pressió perquè aprovi un augment del suport militar internacional per a Kíiv que permetria l’exportació dels tancs de batalla ‘Leopard 2’ a Ucraïna.

Fins ara, Alemanya s’ha resistit a fer aquest moviment, dient que els tancs occidentals només s’haurien de subministrar a Ucraïna si hi ha un acord entre els principals aliats de Kíiv, concretament amb Estats Units. Tot i així, Volodímir Zelenski, reincidentment, ha estat demanant armament més potent als països aliats.

Les institucions occidentals volen aconseguir un equilibri: que Ucraïna pugui defensar-se i a la vegada no subministrar armes que puguin encoratjar Kíiv a realitzar atacs contra Rússia o portar l’OTAN a un conflicte amb Moscou.

L’exportació dels tancs ‘Leopard 2’ requereix l’aprovació del govern alemany, igual que altres països amb els mateixos tancs no poden enviar-los a Ucraïna sense el permís del Bundestag.

Alguns polítics alemanys han assenyalat que han suavitzat el seu punt de vista abans de la reunió dels aliats d’Ucraïna a Ramstein (Alemanya) divendres vinent, on els governs anunciaran les seves últimes promeses de suport militar per a Kíiv.

El vicecanceller alemany Robert Habeck, responsable a través del seu Ministeri d’Economia d’aprovar les exportacions de defensa, va afirmar dijous passat que: «Berlín no hauria d’interposar-se en el camí dels països que volen enviar lleopards a Ucraïna».

Això donaria llum verda a països com Polònia, que ha dit li motiva fer aquest pas com a part d’una coalició. Però Scholz encara ha de dir si comparteix l’opinió de Habeck o si permetria que Alemanya enviï alguns dels seus propis tancs a Ucraïna.

En conseqüència, significaria una gran ajuda per a Ucraïna, ja que el vehicle bèl·lic és un dels millors suports militars d’Occident. La companyia de defensa alemanya Krauss-Maffei Wegmann ha fabricat més de 3500 tancs ‘Leopard 2’ des que va començar a produir-ne el 1978.

Concretament, el tanc pesa més de 60 tones, té un canó d’ànima llisa (interior del canó d’una arma) de 120 mm i pot arribar a objectius a una distància de fins a cinc quilòmetres. Els mil·límetres dels canons de tanc es refereixen al diàmetre interior del tub (o del projectil), un canó de 120 mm dispara un projectil cilíndric de 120 mm de diàmetre.

Un prodigi armamentístic que només tenen 20 nacions que inclouen: Canadà, Dinamarca, Finlàndia, Països Baixos, Noruega, Àustria, Polònia, Espanya, Suècia i Turquia.

De fet, el juny passat Espanya va estar a punt d’enviar tancs ‘Leopard 2’ a Ucraïna i en aquest cas, hauria sigut el primer país a fer-ho. El problema subjacent és que seria el govern alemany qui hauria d’aprovar o rebutjar l’enviament (condició subjecta a una clàusula que hi obliga abans de la seva venda o donació a un tercer).

La indústria de defensa d’Alemanya té prohibit per llei produir-ne per al manteniment d’existències i els països que sol·licitin nous tancs han d’esperar dos o tres anys per a l’entrega.

En definitiva, una tessitura complicada per al govern germànic que mira de no comprometre la seguretat nacional i intenta recolzar Ucraïna, en la guerra contra Rússia.

D’altra banda, Zelenski es troba a la recerca d’altres suports militars com el nord-americà per poder recuperar terreny propi ràpidament.

Els Estats Units operen milers de tancs ‘M1 Abrams’ construïts per General Dynamics, tot i que segons l’expert en geopolítica, Carl Schulze, es consideren inadequats per a la guerra a Ucraïna, ja que són impulsats per motors de turbina de gas:

«El consum de querosè de l’Abrams és tan alt que Ucraïna no té cap possibilitat d’operar-lo en l’actual situació de subministrament en temps de guerra», diu Schulze.

L’expert bèl·lic ha afegit que si bé l’’Abrams’ també podria funcionar amb dièsel, això no reduiria el consum a un nivell acceptable. En canvi, el ‘Leopard 2’ funciona amb un motor més econòmic que crema dièsel, que també és més fàcil d’obtenir que el querosè.

Finalment, el Regne Unit està considerant subministrar alguns dels seus tancs ‘Challenger 2’ a Ucraïna, segons alguns informes de premsa. Mentre que a França, ningú tampoc s’ha pronunciat sobre el suport mitjançant tancs ‘Leclerc’.