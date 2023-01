La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, s’ha mostrat decidida a actuar contra les pràctiques anticompetitives de la Xina o els efectes negatius que podria generar el programa d’ajudes massives dels Estats Units sobre l’economia europea. "No dubtarem a obrir investigacions si considerem que els mercats estan patint distorsions per culpa de subsidis", ha afirmat aquest dimarts a Davos (Suïssa), on s’està celebrant la sessió anual del Fòrum Econòmic Mundial. Alhora, la dirigent alemanya ha defensat la necessitat d’adoptar de forma temporal un nou marc d’ajudes d’estat a la Unió Europea amb l’objectiu d’accelerar el repartiment de subsidis entre les empreses i així evitar deslocalitzacions.

El missatge de Von der Leyen és una nova resposta a precisament el programa d’ajudes (IRA, per les seves sigles en anglès) impulsat pel president dels Estats Units, Joe Biden, i a l’estratègia econòmica de la Xina, basades a atorgar grans subsidis a la indústria local i restringint l’accés a companyies estrangeres. Si bé la presidenta de la Comissió Europea reconeix que el disseny de l’IRA ha aixecat preocupacions, també ha subratllat la importància de continuar treballant amb el país nord-americà per trobar solucions que puguin beneficiar tant els Estats Units com la Unió Europea. "El nostre objectiu hauria de ser el d’evitar disrupcions en l’intercanvi comercial i la inversió transatlàntic", ha remarcat. Pel que fa a la Xina, en canvi, Von der Leyen ha assenyalat que el país està duent a terme "intents agressius" d’endur-se part de la capacitat industrial europea. Malgrat que la dirigent ha reconegut que Europa "encara haurà de continuar treballant i fent intercanvis amb la Xina", ha advertit que el nou focus ha de centrar-se en "reduir riscos" i també reduir el grau de dependència del gegant asiàtic.