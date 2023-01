El rei Carles III d’Anglaterra ha comunicat al Govern el seu desig de renunciar a part dels ingressos que teòricament li corresponen en virtut de l’acord entre la Corona i l’Estat, perquè es destinin al «major bé públic» fons procedents de l’explotació d’un parc eòlic.

La Corona ha confirmat acords per a 6 projectes en el mar que anticipen ingressos anuals de 1.000 milions de lliures i que, en virtut de l’acord actual entre el Govern i la casa reial, permetria a la família reial fer ús d’aquests fons.

La casa reial té la seva particular gestora, el Crown State, que redirigeix els negocis de la família i de la qual s’extreu el 25% per sufragar des de compromisos oficials a residències. L’any passat, la subvenció va ascendir a 86,3 milions de lliures.

Carles III ja va reconèixer l’augment del cost de la vida en el seu primer discurs de Nadal com a rei, i és per això que s’avança a un potencial augment dels seus ingressos personals fruit de guanys que el palau de Buckingham reconeix com a «inesperats», segons la BBC.

Així l’hi ha traslladat l’encarregat de la finances reials, Michael Stevens, al primer ministre, Rishi Sunak, i al responsable de Finances, Jeremy Hunt.