Un jutge federal dels EUA va ordenar aquest divendres l’expresident Donald Trump a pagar una multa pròxima al milió de dòlars al considerar que una demanda que va presentar contra rivals polítics, entre ells la demòcrata Hillary Clinton, era frívola i només buscava una «venjança política». El republicà afirmava en la querella que l’exsecretària d’Estat, la seva rival política en les eleccions del 2016, i altres persones involucrades en la investigació sobre la intervenció de Rússia en els esmentats comicis van conspirar per danyar la seva reputació.

En la sentència, el jutge Donald Middlebrooks, d’una cort de West Palm Beach (Florida), carrega contra l’expresident (2017-2021) i el multa, igual com a la seva advocada Alina Habba, amb el pagament de 938.000 dòlars a un total de 18 acusats en el cas. «Aquest cas mai hauria d’haver sigut presentat», va assenyalar el jutge Donald M. Middlebrooks en la sentència de 46 pàgines a què va tenir accés Efe. «La seva inadequació com a pretensió jurídica va ser evident des del començament. Cap advocat raonable l’hauria presentat. Destinat a un propòsit polític, cap dels càrrecs de la demanda esmenada van establir un reclam legal cognoscible», va afegir el jutge, que ja havia desestimat la demanda el setembre passat.

«Litigant prolífic»

«Trump és un litigant prolífic i sofisticat que utilitza repetidament els tribunals per venjar-se dels seus adversaris polítics», detalla la decisió del jutge, que es va donar a conèixer la nit de dijous. Donald Trump «és l’autor intel·lectual de l’abús estratègic del procés judicial i no pot ser vist com un litigant que segueix cegament els consells d’un advocat», afegeix.

El jutge va decidir així a favor d’una moció presentada l’octubre passat pels advocats de Clinton, que van sol·licitar a la cort imposar «sancions contra el demandant (Trump) i el seu advocat per honoraris d’advocats, costos i altres reparacions que el tribunal consideri justes». Trump va demandar Clinton suposadament per conspirar juntament amb alts funcionaris de l’Oficina Federal d’Investigacions (FBI).