Alemanya ha acabat cedint a les pressions dels aliats i autoritzarà l'enviament de tancs Leopold 2 a Ucraïna. Segons fonts governamentals citades pel diari 'Der Spiegel', la decisió també aniria acompanyada del lliurament de tancs Abrams per part dels Estats Units, un altre dels vehicles de combat que, segons els experts, millorarien substancialment la capacitat militar de l'exèrcit ucraïnès. La notícia arriba el mateix dia en què Polònia havia presentat una sol·licitud formal a Alemanya per entregar a Kíiv 14 tancs Leopard 2, que al ser de fabricació germànica necessiten el vistiplau de Berlín per poder ser reexportats.