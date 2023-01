Alemanya ha anunciat de forma oficial l'autorització per enviar tancs Leopard 2 a Ucraïna. En un comunicat emès aquest dimecres coincidint amb la reunió del govern, el canceller alemany, Olaf Scholz, ha apuntat que la seva decisió pretén donar continuïtat a "l'estratègia de suport" a Kíiv en el context de la guerra d'Ucraïna i ha mostrat la seva predisposició a actuar "de forma coordinada" amb la resta d'aliats internacionals. A banda de desbloquejar l'enviament de tancs per part de països tercers, Berlín també ha anunciat que proporcionarà 14 Leopard 2 i munició a l'exèrcit ucraïnès, així com un entrenament sobre el seu funcionament. Segons ha especificat l'executiu, la formació tindrà lloc a Alemanya.

Les reaccions per part dels aliats no han trigat a arribar. Un dels primers a posicionar-se ha estat el primer ministre britànic, Rishi Sunak, qui ha apuntat que autoritzar l'enviament de tancs és "la decisió correcta". També ha celebrat la decisió el primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, qui aquesta mateixa setmana havia enviat una sol·licitud formal perquè Alemanya donés llum verda a l'entrega de 14 vehicles. "És un gran pas per aturar Rússia; junts som més forts", ha escrit a Twitter. Des de Rússia, en canvi, veuen la decisió com una "agressió" contra Moscou i asseguren que la idea de reforçar militarment Ucraïna per assolir la pau "no té sentit". En una declaració emesa aquest dimecres pel cap de premsa del president rus, Dimitri Peskov, el Kremlin també ha assegurat que els tancs seran destruïts al camp de batalla i que Occident està "sobreestimant" el potencial dels Leopard 2.