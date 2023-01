L'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa reclama crear un tribunal especial internacional a La Haia per jutjar els responsables russos i bielorussos dels crims comesos a Ucraïna. En una resolució aprovada per 100 vots a favor, cap en contra i una abstenció –d'un representant de l'extrema dreta alemanya-, l'ens parlamentari del Consell d'Europa apunta que el tribunal especial hauria de tenir el "suport de tants estats i organitzacions internacionals com fos possible", especialment de l'Assemblea General de l'ONU. El text justifica la necessitat de crear aquest tribunal perquè cap altre és "competent" per jutjar l'atac militar a Ucraïna. El Tribunal Penal Internacional, argumenta la resolució, "no té ara mateix jurisdicció".

El text apunta que hi ha "cada cop més evidències" que la retòrica russa per justificar la guerra mostra que l'atac és un "intent genocida" per "destruir" els ucraïnesos. "Alguns actes comesos contra civils ucraïnesos, inclosos assassinats, trasllats forçosos i russificació d'infants ucraïnesos podrien encabir-se en la definició de genocidi", remarca el text aprovat per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa.