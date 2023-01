Les autoritats pakistaneses han informat aquest dimarts que ja són 90 els morts i més d'un centenar els ferits en un nou balanç de víctimes després de l'atemptat suïcida suposadament perpetrat per Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conegut com els talibans pakistanesos, a l'interior de la mesquita de Police Lines, a la ciutat pakistanesa de Peshawar, capital de la província de Jiber Pajtunjua (nord).

Entre els morts hi figura l'imant de la mesquita, Sahibzada Nurulamin, segons la Policia. El terrorista suïcida s'havia col·locat a la primera fila durant la pregària del migdia abans d'activar la càrrega explosiva que portava. L'explosió es va produir a la sala d'oracions, l'habitacle principal de la mesquita, que tenia capacitat per unes 250 o 300 persones. Després de l'atac, el Departament de Sanitat provincial va declarar una "emergència mèdica" i va demanar a tots els treballadors sanitaris que estiguessin en alerta per atendre al gran nombre de víctimes.

En total, 221 persones van resultar ferits i traslladades a hospitals, mentre que unes cent continuen sota tractament i la resta han estat donats d'alta, ha informat Radio Pakistan.

D'aquestes xifres, almenys deu dels ferits es troben amb pronòstic greu, segons ha pogut saber l'agència de notícies DPA.

Els serveis d'emergència han informat d'aquest nou balanç, després que recuperessin diverses desenes de cossos dels enderrocs de la mesquita, segons ha recollit la cadena de televisió pakistanesa Geo TV.

De tota manera, hores més tard, el TPP ha negat la connexió amb l'atemptat suïcida, en un "aclariment", després que dos dels seus comandants s'atribuïssin l'acte, tal com ha recollit Rita Katz, directora de SITE Intelligence Group, un organisme especialitzat a fer seguiment dels grups terroristes.

Les autoritats del país no descarten que la xifra augmenti a causa de la gravetat d'alguns d'aquests ferits i al fet que encara quedarien persones enterrades sota la runa de l'edifici.

El ministre de la regió, Mohamed Azam Jan, ha anunciat aquest dimarts un dia de dol a la província després de l'atac, per la qual cosa la bandera nacional estarà a mitja asta i ha agregat que "el Govern comparteix el dolor de les famílies".

El cap de la Policia de Peshawar, Ejaz Jan, va indicar durant la jornada del dilluns que es desconeix quantes persones estaven atrapades entre els enderrocs de la mesquita, situada prop de la principal comissaria de Policia. "Estem centrats en l'operació de rescat", va dir.