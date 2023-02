Duríssimes imatges de brutalitat policial als Estats Units, quan fa poques setmanes que transcendís que cinc agents de la policia de Memphis van ser arrestats per la mort de Tyre Nichols, un home negre de 29 anys que van parar per suposada conducció temerària el 7 de gener. El dijous 26 de gener, oficials nord-americans van disparar a Anthony Lowe Jr., de 36 anys, un sospitós d’apunyalament que intentava fugir malgrat tenir les cames amputades a Huntington Park, Califòrnia.

Segons el que s’observa en el duríssim vídeo, l’assassinat tenia a les mans un ganivet i, d’acord amb la Policia, havia apunyalat una altra persona i li havia causat lesions greus.

El Departament de Policia de Huntington Park en un comunicat va anunciar que els oficials van disparar en dues ocasions a Lowe amb una pistola immobilitzadora tàser i quan l’home va intentar llançar-los el ganivet, van obrir foc.

Brutalitat policialUna vegada abatut, el van emmanillar de cap per avall. En un comunicat, l’Oficina del Xèrif del comtat de Los Angeles va informar que «el sospitós va ser electrocutat almenys dues vegades pels oficials de Huntington Park, però el desplegament de la tàser va ser ineficaç. Com que va intentar llançar el ganivet als oficials —novament— en aquell moment es va produir el tiroteig d’un oficial involucrat», van detallar. Després d’això, Anthony Lowe Jr., va morir per les detonacions de bala. La seva família exigeix respostes per part de les autoritats.

La Coalition for Community Control over the Police va portar a terme una marxa i una conferència de premsa el diumenge 29 de gener a fora del Departament de Policia de Huntington Park per condemnar la mort d’Anthony que van qualificar com un exemple de brutalitat policíaca.

«Anthony era un home doble amputat i no representava una amenaça per als oficials. No hi ha justificació per a l’ús de la força letal i els policies assassins han de ser processats penalment», va escriure la Coalition for Community Control over the Police a la seva pàgina de Facebook, previ a l’esdeveniment amb la premsa.