La Guàrdia Costanera italiana ha trobat una embarcació en aigües malteses on hi havia vuit persones mortes i desenes de ciutadans magrebins, segons han informat les autoritats italianes.

Una patrulla de la Guàrdia Costera que es trobava prop de l'illa de Lampedusa s'ha topat a última hora d'aquest dijous amb l'embarcació, han rescatat 46 persones que continuaven amb vida i han recuperat els cossos de les persones mortes, ha informat 'Corregués della Sera'.

Entre les vuit persones que han perdut la vida hi havia tres dones, de la qual una estava embarassada, segons ha detallat la Guàrdia Costera.

Hores abans, l'alcalde de Lampedusa, Linosa Filippo Mannino, ha acusat el Govern d'Itàlia, liderat per la ultradretana Giorgia Meloni, de deixar sola l'administració local per gestionar "aquesta terrible tragèdia".

"Faig una crida a la primera ministra, Giorgia Meloni. No ens deixis sols per gestionar aquesta enorme tragèdia. Ajuda'ns, així ja no podem més", ha asseverat Mannino, tal com ha recollit 'Agrigent Notizie'.