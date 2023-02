Vuit persones han mort aquest cap de setmana a Àustria a causa d’allaus i despreniments de neu. Aquest diumenge van ser trobades mortes cinc persones a l’oest d’Àustria, que afegides a les tres víctimes de dissabte eleva a vuit el nombre de víctimes mortals registrades durant el cap de setmana, en plena temporada alta d’esports d’hivern. Els últims anys, a Àustria, una de les principals destinacions d’esports d’hivern, les allaus han causat una mitjana anual de 20 morts.

L’últim cadàver localitzat, aquest diumenge, va ser el d’un austríac de 59 anys, sepultat mentre ajudava a retirar neu, a la vall de Debanttal, a prop de la ciutat de Lienz, segons ha informat la policia. Una altra víctima va ser un home de 62 anys que estava sent buscat des de dissabte, quan no va tornar d’una excursió d’esquí a la localitat de Kaunerberg; el van trobar colgat per una capa de neu i no va poder ser reanimat, segons ha indicat a AFP un portaveu de la policia.

Els cossos de dos esquiadors de 29 i 33 anys, un d’ells un guia, van ser trobats morts diumenge a Sankt Anton am Arlberg, va afegir. Una cinquena defunció a Längenfeld, a la vall d’Ötztal, també va ser confirmada. I dissabte van ser trobats morts un neozelandès de 17 anys, un alemany de 55 i un xinès de 32. Les autoritats no van voler donar cap informació sobre la nacionalitat de les quatre últimes víctimes.

Al Tirol i la veïna Vorarlberg, els serveis d’alerta continuaven qualificant diumenge la situació de perillosa a causa del vent i les nevades. En aquestes dues populars regions per esquiar, els especialistes del servei d’alerta van demanar precaució als aficionats als esports d’hivern. El nivell d’alerta 4 d’una escala de 5 no va impedir que molta gent s’aventurés fora de les pistes senyalitzades, segons les autoritats. Només al Tirol es van registrar dissabte 30 allaus, 11 amb víctimes mortals.