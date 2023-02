En el seu viatge a l’epicentre del terratrèmol a Turquia, el president Recep Tayip Erdogan es va assegurar dimecres que l’agència oficial de notícies, Anadolu, no es perdia detall de la seva agenda. No en va, a més de fer front al sisme més important al país anatoli des de 1939, és un president en plena campanya electoral per unes eleccions que ell mateix ha avançat al 14 de maig per la seva pèssima previsió en els sondejos. Més enllà de les imatges a peu d’edificis sinistrats i abraçades a dojo als supervivents, l’agència ha documentat amb un ampli reportatge com el president va tornar a Ankara amb 16 nadons a bord de l’avió presidencial. Nounats, d’entre sis dies i 12 mesos, que van ser trobats «sols» entre les ruïnes. «Nadons sense companyia», assegura la presidència. El parador dels progenitors és «incert», argumenten mitjans turcs.

Al marge de la qüestionable legalitat de la decisió d’emportar-se els nadons, l’agència de notícies va fer públic el nombrós reportatge en un moment en què les crítiques creixen contra el president per la seva gestió del sinistre. Va ser el mateix Erdogan qui va reconèixer que les primeres reaccions van ser lentes i, a més, molts ciutadans es pregunten on i com s’han invertit els impostos recaptats, específicament, per a la prevenció i gestió de sismes. Van acompanyar la parella presidencial a l’escenari del sinistre mares d’acollida dependents del Ministeri de Família i Afers Socials, amb la primera dama, Emine Erdogan, al capdavant. Tot el reportatge fotogràfic es troba mostrat al seu Twitter. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Kahramanmaraş'tan Ankara'ya Cumhurbaşkanlığı uçağıyla nakledilen 16 depremzede bebeğimizin sağlık durumlarının iyi olması bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Devletimizin emin ellerindeler. pic.twitter.com/peaxytPFqh — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 8 de febrero de 2023 L’avió presidencial va ser adaptat per l’ocasió per al transport d’equips mèdics i atenció sanitària. De fet, els nens van ser traslladats des de la localitat de Kahramanmaras a l’Etlik City Hospital d’Ankara, on, després de ser sotmesos a un examen mèdic, van ser posats en mans dels serveis socials. Mitjans locals destaquen que alguns dels nens eren encara per identificar a l’haver sigut extrets directament d’entre la runa. A través de les xarxes socials, la dona del president va assegurar: «Trobar amb vida aquests nadons ens ha aixecat una mica l’ànim». «Estan en bones mans de l’Estat», va afegir. El doctor Bulent Gungorer, metge en cap de l’hospital Etlik d’Ankara, va declarar a l’agència de notícies Anadolu que els metges no van trobar cap problema de salut ni tan sols en els dos nadons que van ser trets d’entre les restes de la runa.