Les vaques tenen un caràcter sagrat en la religió hindú, professada pel 80% de la població de l’Índia, amb més de 1.400 milions d’habitants. Per ells, la vaca és venerada com a font d’aliment i símbol de vida, i mai ha de ser sacrificada. Ara, el Govern del país asiàtic ha fet una curiosa petició als seus ciutadans: els ha demanat que deixin de celebrar Sant Valentí com a tal. És a dir, que aparquin les escenes romàntiques i l’afectivitat que professa la resta del món cap a les persones que estimen. Tanmateix, no volen que desaparegui l’amor. Res més lluny de la realitat. La qüestió és a qui regalar aquestes mostres d'afecte que tant abunden el 14 de febrer.¿I qui mereix això i més sinó el seu adorat animal? Per això, el Dia dels Enamorats ja és oficialment el Dia de l’Abraçada de la Vaca.

La Junta de Benestar Animal del país asiàtic lamenta que hi hagi un «enlluernament de la civilització occidental» a costa de les tradicions més antigues de l’Índia i, en particular, en detriment de les Vedes, els antics textos que van ser l’avantsala de la religió hindú. Per recuperar aquests valors, el departament del Govern s’empara en les vaques. En aquesta línia, recorda que aquests animals són la «columna vertebral» de la cultura i l’economia rural del país. Els beneficis d’abraçar una vaca Perquè s'adopti el Dia de l’Abraçada de la Vaca, les autoritats han fet una crida perquè la gent surti al carrer i abraci, literalment, aquests animals. Per si algú dubta a fer-ho, han recordat les bondats de mostrar amor pel venerat bòvid. «Abraçar les vaques comportarà riquesa emocional i augmentarà la felicitat individual i col·lectiva», va dir aquest dimecres el departament del Govern en un comunicat. Vaques contra els valors «corruptes» d’Occident Durant l’última dècada, a mesura que s’obria l’economia de l’Índia, el Dia de Sant Valentí, que es va originar com una festa cristiana, s’ha convertit en una celebració cada vegada més popular entre els joves. Tanmateix, amb l’auge del nacionalisme, les tradicions occidentalitzades, com el Dia dels Enamorats, han generat una reacció cada cop més violenta per promoure valors «corruptes». Els grups de dretes, que sovint s’han involucrat en la vigilància moral de les dones, han atacat botigues que venen targetes i ornaments de Sant Valentí, i fins i tot a parelles vistes agafades de la mà. A més, gran part de la retòrica contra Sant Valentí s’ha dirigit a les dones, al·legant que la festivitat fomenta la promiscuïtat femenina i el comportament vulgar. El Dia de l’Abraçada de la Vaca és l’última iniciativa del Govern del partit nacionalista Bharatiya Janata (BJP), dirigit pel primer ministre Narendra Modi per fer de la reverència a la vaca una política nacional. La majoria dels estats de l’Índia prohibeixen la matança de vaques, i la venda i el consum de carn de vedella està prohibit en molts llocs del país, inclosa la capital Delhi.