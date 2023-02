Caces de l’Exèrcit nord-americà van fer caure diumenge un objecte volador que sobrevolava el llac Huron, a la frontera entre els Estats Units i el Canadà, segons van informar fonts oficials. És el quart aparell destruït al cel en poc més d’una setmana.

«L’objecte ha sigut abatut per pilots de la Força Aèria i la Guàrdia Nacional dels Estats Units», va tuitejar la representant Elissa Slotkin, de Michigan, estat que limita al nord i a l’est amb el llac. Un altre polític de Michigan, el representant Jack Bergman, va dir que l’Exèrcit nord-americà havia «desactivat» un objecte sobre el llac.

L’Exèrcit nord-americà ha estat en alerta màxima per amenaces aèries després de diversos incidents amb globus aerostàtics i aparells voladors d’origen xinès, i han tancat l’espai aeri almenys en dues ocasions.

Dos funcionaris nord-americans, que van parlar sota la condició de l’anonimat, van dir a Reuters que l’Exèrcit havia fet caure l’objecte, però es van negar a dir si s’assemblava al gran globus xinès blanc que va ser abatut a principis de mes. Mentrestant, els investigadors canadencs busquen les restes d’un objecte volador no identificat que va ser abatut per un avió nord-americà sobre el territori de Yukon dissabte.

«Els equips de recuperació són al terreny, buscant trobar i analitzar l’objecte», va dir diumenge el primer ministre Justin Trudeau als periodistes. «La seguretat dels ciutadans és la nostra principal prioritat i per això vaig prendre la decisió de fer caure aquest objecte no identificat», va dir, i va afegir que havia representat un perill per als avions civils.

El globus de 200 peus d’alçada (60 metres), que els nord-americans van acusar Pequín d’utilitzar per espiar els Estats Units, va provocar un incident internacional, cosa que va fer que el secretari d’Estat, Antony Blinken, cancel·lés un viatge planejat a la Xina només unes hores abans que hagués de marxar.