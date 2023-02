Un policia israelià ha resultat greument ferit en un atac amb ganivet per part d’un menor palestí en un punt de control militar a Jerusalem Est ocupat, segons han informat fonts mèdiques i de seguretat israelianes. L’atac ha tingut lloc en un autobús durant una inspecció de rutina per part de forces de seguretat israelianes en un punt de control militar a la zona de Shuafat.

Un nen palestí de 13 anys ha apunyalat un agent de la Policia de Fronteres. Un guàrdia de seguretat que acompanyava l'agent ferit ha obert foc contra l’atacant. Els trets han tocat no només el nen sinó també el policia, que va rebre atenció mèdica al lloc i va ser després traslladat a un hospital pròxim en estat crític. La Policia no va oferir informació sobre l’estat de salut de l’atacant, que resideix a la zona, però va destacar que va ser arrestat al lloc dels fets.

Un portaveu del servei d’emergències mèdiques israelià United Hatzalah ha informat que quan els seus metges van arribar al lloc dels fets, el policia «no respirava ni tenia pols», davant la qual cosa li van realitzar maniobres de ressuscitació cardiopulmonar i el van evacuar en una ambulància. Aquest atac segueix un altre incident aquest mateix dilluns a la Ciutat Vella de Jerusalem, on un palestí de 14 anys ha apunyalat i ha ferit lleument un civil israelià abans de ser detingut per les forces de seguretat.

D’altra banda, aquesta matinada un palestí de 21 anys ha mort per trets de les forces israelianes durant un intercanvi de foc desencadenat per una batuda militar a Nablus, al nord de Cisjordània ocupada. Aquests episodis es produeixen enmig d’una important escalada de violència a la regió, que ha deixat ja un saldo de 47 palestins morts i 10 del costat israelià. Aquest mateix dilluns, Israel ha bombardejat instal·lacions del moviment islamista Hamàs a Gaza i milícies palestines han llançat quatre coets des de l’enclavament costaner, sense que s’hagin reportat víctimes. L’actual escalada no resulta aïllada, sinó que segueix a diversos mesos de violència i tensió a la zona, marcats per incessants batudes israelianes a Cisjordània disparades per una onada de sagnants atacs de palestins i àrabs israelians el març del 2022.