En els darrers dies, el Departament de Defensa dels Estats Units ha abatut quatre objectes al seu espai aeri, un dels quals un globus sonda xinès i els altres tres, artefactes que encara no ha pogut confirmar si també són xinesos o no. Es tracta, doncs, de tres objectes voladors no identificats (ovni).

En una compareixença de premsa telefònica, la sotssecretària de Defensa i d’Assumptes Hemisfèrics dels EUA, Melissa Dalton, ha explicat que tant l’artefacte abatut aquest diumenge a la tarda sobre el llac Huron, a Michigan, com els dos anteriors al Canadà i a Alaska es van fer caure «per precaució», i ha recalcat que «no hi ha hagut danys col·laterals en cap de les operacions de l’última setmana». Cronologia dels abatiments? Els Estats Units van abatre el globus xinès, titllat d'"espia", el 4 de febrer a les costes de Carolina del Sud .

El divendres 10, els EUA van fer caure un altre objecte volador davant Alaska.

L'endemà, el dissabte 11, un avió nord-americà va fer caure un altre artefacte sobre el territori central de Yukon, al Canadà, a 160 quilòmetres de la frontera amb els Estats Units.

A última hora del diumenge dia 12, els Estats Units van anunciar la demolició d'un quart objecte que sobrevolava el llac Huron, un dels grans llacs del nord dels EUA que separa el país del Canadà. Què en sabem d'aquests ovnis? La recuperació de les restes d'aquests artefactes és essencial per poder determinar-ne tant l'origen com la seva finalitat. El líder de la majoria del Senat nord-americà, Chuck Schumer, va declarar a la cadena ABC que les autoritats creuen que l'objecte destruït sobre el Canadà i un altre objecte volador abatut a prop de Deadhorse, a Alaska, eren globus.

Respecte a l'aparell que van fer caure en aigües congelades al nord-est d'Alaska, es tractava d'un «objecte de la mida d'un cotxe petit» i volava a uns 12.000 metres d'altitud. Va ser abatut perquè suposava «una amenaça per a la seguretat del trànsit aeri», tal com va sostenir John Kirby, portaveu del Consell de Seguretat Nacional de la Casa Blanca.

, es tractava d’un «objecte de la mida d’un cotxe petit» i volava a uns 12.000 metres d’altitud. Va ser abatut perquè suposava «una amenaça per a la seguretat del trànsit aeri», tal com va sostenir John Kirby, portaveu del . L’últim aparell, abatut sobre el llac Huron, ha estat definit per un membre de defensa com una «estructura octogonal» amb cordes penjant. Va ser abatut per un míssil llançat des d’un F-16. I què no en sabem d'aquests aparells? Les autoritats han ofert molt pocs detalls dels objectes abatuts. De fet, encara ara no saben d’on procedeixen els artefactes. Funcionaris del Pentàgon han indicat que no representaven amenaces a la seguretat, però es coneixia tan poc sobre aquests objectes que els funcionaris militars no han descartat res. Els EUA s’han dirigit a la Xina amb la voluntat d’esbrinar si aquests aparells van ser llançats per aquest país, sense haver obtingut resposta. Funcionaris del Pentàgon han dit que encara estan intentant determinar què eren els objectes exactament, però han fet una forta distinció entre els tres objectes abatuts el cap de setmana i el globus de la Xina.