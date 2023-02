La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha anunciat aquest dimecres la seva dimissió com a màxima dirigent del país. La política ha atribuït la decisió a motius personals, després de vuit anys al capdavant de l'executiu i del Partit Nacional Escocès. "Soc humana a més de política", ha assenyalat en una roda de premsa des d'Edimburg. Sturgeon, a més, ha assegurat que la seva decisió neix "d'una reflexió profunda".

"M'he preguntat si continuar en el càrrec era l'adequat per mi, pel partit i pel país, i he arribat a la conclusió que no", ha declarat. En aquest sentit, creu que "ho ha donat tot" com a primera ministra i s'ha mostrat convençuda que el seu successor portarà Escòcia a la independència.

Nascuda a la ciutat d’Irvine el 1970, Sturgeon ha militat des d’adolescent al Partit Nacional Escocès (SNP) i es dedica a temps complet a la política des d’abans de complir els 30 anys, després d’un breu període com a advocada. En els últims anys, el SNP ha guanyat pes tant al Parlament escocès com al central.