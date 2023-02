El president dels Estats Units, Joe Biden, ha desvinculat oficialment aquest dijous de l’espionatge de la Xina o de qualsevol altre país els tres objectes aeris no identificats que van ser enderrocats el cap de setmana passat sobre els EUA i el Canadà, una setmana després d’haver fet caure també un globus que sí que es va atribuir a un programa d’espionatge de Pequín.

En una compareixença a la Casa Blanca, Biden ha confirmat així les informacions que en els últims dies havien anat oferint portaveus de la seva Administració, que ja havien suggerit que en el cas dels tres últims objectes es tractava d’aparells «benignes».

«Ara mateix res suggereix que estiguessin vinculats al programa de globus espies xinesos o que fossin vehicles de vigilància de qualsevol altre país», ha dit Biden. També ha explicat que la comunitat d’intel·ligència pensa que «el més probable» és que es tractés de globus vinculats a empreses privades, institucions recreatives o d’investigació, que estudiaven la meteorologia o desenvolupaven altres investigacions científiques». I ha justificat haver-los fet caure perquè representaven riscos per al trànsit aeri comercial civil «i perquè no es podia descartar el risc que vigilessin instal·lacions sensibles».

Pressió per comparèixer

Tant molts republicans com alguns demòcrates havien estat pressionant el president perquè abordés públicament els successos de les últimes setmanes, dels quals la seva Administració ha estat donant informació als congressistes en sessions a porta tancada. Tot i que en el discurs sobre l’estat de la Unió havia llançat un missatge a la Xina assegurant que prendrà accions si amenaça la sobirania dels EUA, en aquesta intervenció no va esmentar directament el globus acusat d’espionatge, i en els últims dies tampoc havia parlat de la demolició dels altres tres objectes.

Aquest dijous, en canvi, Biden s’ha estès sobre els dos episodis, incloent-hi el del suposat globus espia, que ha tornat a disparar les tensions amb la Xina, que continua negant que es tractés d’un aparell de vigilància, ha acusat Washington de «sobrereaccionar» i ha llançat també denúncies d’espionatge amb globus aerostàtics nord-americans al seu territori.

Parlar amb Xi

Biden ha aprofitat la compareixença d’aquest dijous per mirar de tornar a encarrilar les relacions bilaterals amb la Xina, en un clar esforç per reviure els esforços d’acostament que ell i Xi havien acordat després de trobar-se cara a cara el novembre a Bali que es van congelar per l’incident del globus. I tot i que ha assegurat que no es disculpa per fer-lo caure, també ha dit: «espero parlar amb el president Xi i arribar al fons de l’assumpte».

El mandatari assegura que l’episodi «remarca la importància de mantenir línies de comunicació obertes entre professionals diplomàtics i militars». I ha assegurat que mantindrà la comunicació amb el seu homòleg.

«Continuem parlant amb la Xina, com hem fet les últimes dues setmanes», ha explicat. «Com he dit des del principi de la meva Administració, veiem competició, no conflicte amb la Xina. No busquem una nova guerra freda, però no em disculpo i competirem. I gestionarem responsablement aquesta competició perquè no derivi en conflicte».

És un missatge similar al que havia llançat la vigília la vicepresidenta Kamala Harris, que va minimitzar l’impacte de l’episodi del globus en la relació bilateral.