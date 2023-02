L’opaca empresa israeliana que va intentar sabotejar la consulta independentista del 9-N el 2014 no només utilitzava un exèrcit digital de ‘trolls’, sinó també periodistes de carn i ossos. Les revelacions sobre l’anomenat Team Jorge han generat una gran controvèrsia a França a l’haver esquitxat un conegut presentador de la cadena BFM TV, el canal d’informació 24 hores amb més audiència al país veí.

El director d’aquesta cadena va suspendre de les seves funcions el veterà periodista Rachid M’Barki, de 54 anys, després d’assabentar-se que suposadament havia col·laborat per a aquesta trama i divulgar informacions tergiversades sobre el Marroc, el Sudan o Rússia. Ho va saber gràcies al col·lectiu de periodistes Forbidden Stories, que va revelar aquesta setmana l’existència d’aquesta unitat de contractistes israelians dirigida per Tal Hanan, un exagent de les forces especials d’Israel.

M’Barki treballava per a BFM TV –una de les quatre cadenes d’informació 24 hores a França– des que es va crear el 2005. En els últims anys havia presentat els informatius de mitjanit, però des de gener havia desaparegut misteriosament d’antena. La cadena no havia donat inicialment cap explicació sobre això. Segons han revelat Forbidden Stories i els mitjans francesos que col·laboren amb aquesta plataforma (Le Monde i Radio France), el motiu de la seva suspensió laboral és la seva presumpta col·laboració amb l’empresa de desinformació israeliana.

Propaganda a favor del Marroc, Rússia o Qatar

Per exemple, havia divulgat al juny un reportatge televisiu sospitosament adulador sobre un descafeïnat fòrum de negocis entre empresaris marroquins i espanyols al sud del Marroc. Uns mesos més tard, havia passat al seu informatiu un altre document sobre les dificultats del sector dels iots a Mònaco a causa de les sancions econòmiques contra Rússia. També havia revelat informacions favorables a l’emirat autoritari de Qatar.

Segons Le Monde i Radio France, aquests vídeos li havien arribat a través de l’intermediari francès Jean-Pierre Duthion, que col·laborava amb l’opaca empresa de Tal Hanan. A canvi de cada un dels reportatges tendenciosos que passava en antena, li pagaven 3.000 euros. «M’han encarregat la missió de pagar a periodistes perquè passin informació. Conec els vostres salaris i sé qui pot necessitar-ho», va dir aquest intermediari a un altre periodista de BFM TV a qui va intentar subornar. Marc-Olivier Fogiel, director general de la cadena, ha assegurat que «no hi ha altres còmplices» entre els periodistes en plantilla.

No obstant, M’Barki ha negat que l’hagin pagat per difondre aquests continguts. Segons ell, ho va fer per fer-li un favor «a un conegut», referint-se a Duthion. El presentador ha sigut suspès de feina, tot i que conserva el seu sou, i el seu futur laboral depèn de la investigació interna de la cadena. Si es confirmessin aquestes informacions, no només es tractaria d’un cas greu de corrupció periodística, sinó també d’ingerència de potències estrangeres. Els serveis d’intel·ligència francesos ja ho estan investigant, segons Forbidden Stories.