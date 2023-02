El 24 de febrer de 2022, el president rus, Vladímir Putin, va pronunciar un discurs on anunciava una "operació militar especial" a Ucraïna. L'objectiu, va dir, era "desmilitaritzar" i "desnazificar" el país en un context en què criticava durament l'expansió de l'OTAN cap a l'est. En la intervenció, Putin afirmava que s'havien traspassat "línies vermelles" i responsabilitzava Ucraïna de qualsevol "bany de sang".

Hores després, al voltant de les cinc de la matinada, Kíiv patia els primers bombardeigs i començava una guerra sagnant que ha provocat més de 240.000 morts -es calcula que 200.000 són militars i almenys 40.000 són civils-, milers de ferits i la mobilització de més de 8 milions de refugiats.

Al llarg dels últims 365 dies s'han vist ofensives militars, reunions diplomàtiques d'alt nivell i contundents respostes de la comunitat internacional. Bona part del món ha donat l’esquena al Kremlin, acusat de cometre crims de guerra, de provocar la crisi de refugiats més greu a Europa des de la Segona Guerra Mundial i d’annexionar de forma il·legal les províncies de Lugansk, Donetsk, Zaporíjia i Kherson. Aquesta n'és la cronologia.

Febrer

21 de febrer Putin signa els decrets que reconeixen les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk en una cerimònia retransmesa a la televisió.

23 de febrer La UE acorda el primer paquet de sancions contra Rússia per reconèixer les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk.

24 de febrer Putin anuncia una "operació militar especial" a Ucraïna, les tropes russes comencen la invasió. Hi ha bombardejos a les principals ciutats ucraïneses i Rússia ocupa la central nuclear de Txernòbil.

25 de febrer Les tropes russes avancen des del nord, est i sud d'Ucraïna. La Unió Europea i els Estats Units anuncien sancions financeres, energètiques, de visats i transport.

26 de febrer El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, rebutja l'oferta dels Estats Units de ser evacuat.

28 de febrer Primera reunió entre les delegacions d'Ucraïna i Rússia per intentar tancar un acord per aturar la guerra. Zelenski demana l'adhesió immediata d'Ucraïna a la UE.

Març

2 de març Rússia pren el control de la ciutat de Kherson i hi ha forts bombardejos a Khàrkiv, segona ciutat més gran d'Ucraïna. Les tropes russes també envolten Mariúpol i prenen el control de Kherson. Moscou comença a atacar la central nuclear de Zaporíjia mentre l'Assemblea General de les Nacions Unides condemna la invasió i demana aturar immediatament la guerra.

3 de març Les delegacions d'Ucraïna i Rússia es reuneixen per segon cop a la frontera de Bielorússia per intentar arribar a un acord que acabi amb la guerra. S'acorden diversos corredors humanitaris. En aquest sentit, la Unió Europea aprova l’entrada sense restriccions de refugiats ucraïnesos, activant per primera vegada una directiva creada des de feia vint anys. En paral·lel, es produeix un incendi a la central nuclear de Zaporíjia.

7 de març Rússia llança míssils a les ciutats clau de Khàrkiv, Sumi i Odessa.

8 de març Els Estats Units anuncien la prohibició d'importacions de petroli, gas natural i carbó de Rússia. El nombre de refugiats ucraïnesos arriba als dos milions, segons l'ONU.

9 de març Rússia bombardeja un hospital maternoinfantil a Mariúpol.

10 de març Els ministres d'Exteriors d'Ucraïna i Rússia es reuneixen a Turquia sense tancar cap acord.

13 de març Rússia ataca amb míssils una base militar prop de Lviv, ciutat pròxima a la frontera amb Polònia.

21 de març L'exèrcit ucraïnès recupera el control de Makariv, a 48 quilòmetres de Kíiv.

28 de març Ucraïna recupera Irpin i les tropes russes s'estanquen a diverses parts d'Ucraïna, inclosos els voltants de Kíiv, d'on els russos es retiren l'1 d'abril.

Abril

3 d'abril Es fan públiques imatges de la massacre a Butxa, on hi ha hagut la matança de centenars de civils.

8 d'abril Una cinquantena de persones moren en un atac a l'estació de tren de Kramatorsk, utilitzada com a centre d'evacuació.

12 d'abril Els Estats Units qualifiquen per primer cop de genocidi els crims comesos a Ucraïna.

19 d'abril La guerra es concentra a la regió del Donbass, mentre Ucraïna segueix resistint els atacs russos a Mariúpol, on les autoritats ucraïneses troben fosses comunes als afores de la ciutat.

Maig

3 de maig Rússia ataca diverses parts d'Ucraïna amb míssils, un d'ells enderrocat prop de Kíiv.

18 de maig Un soldat rus acusat de matar civils desarmats a Ucraïna es declara culpable de crims de guerra en un judici a Kíiv, el primer d'aquest tipus des de l'inici de la invasió. Suècia i Finlàndia presenten formalment les candidatures d'adhesió a l'OTAN.

19 de maig Rússia manté atacs sobre la ciutat de Bakhmut, a la regió de Donetsk, i avança en les regions del sud-est d'Ucraïna.

21 de maig Rússia atura les exportacions de gas natural a Finlàndia.

30 de maig La UE aprova una prohibició parcial de les importacions de petroli rus, però les importacions per gasoducte queden exemptes.

Juny

2 de juny Al voltant del 20% del territori ucraïnès està sota control rus.

16 de juny Els líders de França, Alemanya i Itàlia visiten per primer cop Kíiv des de l'inici de la guerra.

23 de juny Els líders de la UE atorguen a Ucraïna l'estatus de candidat a l'adhesió.

25 de juny Les tropes russes ocupen la ciutat ucraïnesa de Severodonetsk, a Lugansk.

26 de juny Rússia ataca Kíiv amb míssils.

Juliol

3 de juliol Rússia pren el control de la ciutat de Lissitxansk, l'última ciutat de Lugansk que encara estava sota control ucraïnès.

11 de juliol Putin signa un decret que simplifica el procés d'obtenció de la ciutadania russa per als residents a Ucraïna.

22 de juliol Ucraïna i Rússia tanquen un acord per permetre l'exportació del gra bloquejat al país.

Agost

1 d'agost Surt del port d'Odessa el primer vaixell carregat de cereals després de l'acord signat entre Ucraïna i Rússia. Fins llavors, els bucs ucraïnesos que navegaven pel Mar Negre ho feien sota l'amenaça de ser retinguts o atacats per les tropes russes. Per la seva banda, Moscou acusava Kíiv d'aprofitar les naus per introduir armes al país de forma clandestina.

5 d'agost Rússia i Ucraïna s'acusen mútuament de bombardejar la central nuclear de Zaporíjia, la més gran d'Europa. Els atacs van deixar inoperatives diverses línies elèctriques que van obligar els operadors a desconnectar un reactor. Posteriorment, un equip d'inspectors de l'ONU va desplaçar-se fins a la zona per avaluar els riscos radioactius i va acordar tancar completament la infraestructura per motius de seguretat.

29 d'agost Ucraïna anuncia una contraofensiva per reconquerir la ciutat de Kherson, al sud del país, i posteriorment avança pel flanc de l'est, per la província de Khàrkiv. Els atacs obliguen les forces russes a retrocedir i els aliats celebren la recuperació de territori. "És un punt d'inflexió", afirma l'alt representant de la Unió Europea, Josep Borrell.

Setembre

21 de setembre Putin respon a l'ofensiva ucraïnesa amb nous atacs i anuncia la mobilització de reservistes amb l'objectiu de "protegir Rússia, la seva sobirania i la seva integritat territorial".

23 de setembre Les autoritats prorusses posen en marxa referèndums d'annexió a les províncies ocupades de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporíjia. Una setmana més tard, Putin signa l'annexió a Rússia de les quatre regions, un moviment que només rep el suport internacional de Bielorússia, Corea del Nord, Nicaragua i Síria.

27 de setembre Les autoritats daneses i sueques detecten diverses fugues als gasoductes Nord Stream 1 i 2, que connecten Rússia i Alemanya a través del Mar Bàltic. Després de setmanes d'investigació, s'arriba a la conclusió que tot plegat va ser un sabotatge intencionat, però no s'aconsegueixen identificar sospitosos.

Octubre

8 d'octubre Una explosió provocada per un camió bomba destrueix part de l'únic pont que connecta Rússia amb la península de Crimea. El govern d'Ucraïna celebra l'atac, però no en reivindica l'autoria.

10 d'octubre Rússia respon a l'atac al pont de la península de Crimea amb un bombardeig a gran escala. Els projectils impacten sobretot en infraestructures energètiques i Ucraïna reclama als aliats l'enviament de sistema de defensa antiaèria. Segons dades facilitades per les autoritats ucraïneses, en ciutats com Kíiv el 80% de la població pateix talls de subministrament en algun moment del dia.

Novembre

11 de novembre Rússia dona per finalitzada la retirada a la ciutat de Kherson i les tropes ucraïneses recuperen la zona.

15 de novembre Cau un míssil en territori polonès, provocant la mort de dues persones. El país investiga detingudament els fets, ja que si es tracta d'un atac deliberat, es podria activar l'article 4 del tractat de l'OTAN, cosa que implicaria a la pràctica que l'aliança atlàntica entrés en guerra amb Rússia. Els estudis conclouen que l'incident va ser causat per un míssil d'autodefensa aèria ucraïnès i es parla "d'accident desafortunat".

Desembre

6 de desembre Ucraïna bombardeja amb drons l'aeroport de Kursk, dins el territori de Rússia. L'atac no provoca morts, però és un dels més rellevants perquè es produeix en una de les zones no ocupades.

21 de desembre Zelenski fa el seu primer viatge lluny d'Ucraïna per reunir-se presencialment amb el president dels Estats Units, Joe Biden, a Washington. El dirigent ucraïnès intervé al Congrés i arriba a un acord per rebre bateries antimíssils Patriot.

25 de desembre Putin utilitza per primera vegada la paraula "guerra" per referir-se a la invasió d'Ucraïna. Fins aleshores, el líder rus havia parlat del conflicte com "una operació militar especial".

Gener

25 de gener Després de setmanes de discussió, Alemanya autoritza l'enviament de tancs Leopard 2 a Ucraïna. Scholz anuncia l'entrega de 14 vehicles i munició, una decisió que la resta d'aliats de l'OTAN celebren. En paral·lel, el Regne Unit i els Estats Units es comprometen a fer arribar tancs Challanger i Abrams, respectivament.

Febrer

8 de febrer Zelenski viatja per segon cop fora d'Ucraïna, primer per reunir-se amb el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, i l'endemà per assistir de forma presencial a una sessió plenària del Parlament Europeu a Brussel·les i al Consell Europeu. A la capital belga, Zelenski demana més ajuda militar i reivindica que Ucraïna és un ferm defensor dels valors europeus.

20 de febrer Biden viatja a Kíiv per reunir-se amb Zelenski i Putin respon a la trobada anunciant que Rússia suspèn la seva participació en l'últim tractat de desarmament nuclear que havia signat amb els Estats Units.